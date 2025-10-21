Tilbake til start for statsminister Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre og Ap-regjeringen kom skjevt ut da det ble kjent at partiet brøt egne valgløfter allerede i sitt første statsbudsjett. Det gir seg utslag i en dårlig meningsmåling. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB

28 prosent oppslutning. Historisk er ikke det én måned gamle valgresultatet noe å rope høyt om for Arbeiderpartiet. Men det var nok til å beholde det politiske tyngdepunktet på rødgrønn side, og nok til at Jonas Gahr Støre kunne fortsette som statsminister. Om vi ser bort fra noen av våre nærmeste naboland, der sosialdemokratene tidvis flyr høyt, er det kanskje slik at en oppslutning like oppunder 30 prosent er et bra resultat for et folkeparti av sentrum-venstre-støpning etter at de store folkepartiene i hele Europa har mistet det solide grepet om velgerne i det 21. århundret.

Men hva skal man da i så fall si om 24,8 prosent, som Arbeiderpartiet får på Opinions meningsmåling for Dagsavisen og FriFagbevegelse denne uka?