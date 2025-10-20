Tid for hestehandel

På sikt må Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vurdere korleis vil det vere å handle hest i stort med Sylvi Listhaugs Framstegspartiet og Høgre, skriver Astrid Sverresdotter Dypvik. FOTO: Heiko Junge / NTB

Det er lett å forstå at Trygve Slagsvold Vedum var misfornøgd med det statsbudsjettet regjeringa la fram sist veke. Gratis ferje og nedskriving av studielån i 101 kommunar, saker med tydeleg Senterpartistempel, glimra med sitt fråver nå Arbeidarpartiet fekk eineansvar.

Det som er vanskelegare å forstå, er kva han meinte med at regjeringa burde gått til Høgre først med budsjettet sitt. Hadde ei slik utsegn kome frå SV eller Raudt, ville ho ha vore eintydig. Så langt ute til venstre er «reinspikka høgrepolitikk» ein merkelapp ein set på det ein vil diskreditere. Men frå sentrumspartiet Senterpartiet er det ikkje like opplagt at eit forslag som kunne tenkjast å skape begeistring i Høgre, i utgangspunktet skulle vere så problematisk.