På sikt må Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vurdere korleis vil det vere å handle hest i stort med Sylvi Listhaugs Framstegspartiet og Høgre, skriver Astrid Sverresdotter Dypvik.
På sikt må Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vurdere korleis vil det vere å handle hest i stort med Sylvi Listhaugs Framstegspartiet og Høgre, skriver Astrid Sverresdotter Dypvik.

Kommentar

Tid for hestehandel

Senterpartiet er gode til å forhandle. Men kva har Høgre eigentleg å tilby partiet?

Astrid Sverresdotter Dypvik
Astrid Sverresdotter Dypvik Rådgiver i Tankesmien Agenda
Publisert
Lesetid: 3 min

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er lett å forstå at Trygve Slagsvold Vedum var misfornøgd med det statsbudsjettet regjeringa la fram sist veke. Gratis ferje og nedskriving av studielån i 101 kommunar, saker med tydeleg Senterpartistempel, glimra med sitt fråver nå Arbeidarpartiet fekk eineansvar. 

Det som er vanskelegare å forstå, er kva han meinte med at regjeringa burde gått til Høgre først med budsjettet sitt. Hadde ei slik utsegn kome frå SV eller Raudt, ville ho ha vore eintydig. Så langt ute til venstre er «reinspikka høgrepolitikk» ein merkelapp ein set på det ein vil diskreditere. Men frå sentrumspartiet Senterpartiet er det ikkje like opplagt at eit forslag som kunne tenkjast å skape begeistring i Høgre, i utgangspunktet skulle vere så problematisk.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

landbrukspolitikk høgre senterpartiet statsbudsjett kommentar trygve slagsvold vedum tankesmien agenda
Powered by Labrador CMS