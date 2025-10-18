Testosteron og store følelser

Dette er en Dagsavisens Innfallspalte. Kan inneholde spor av virkelighetsorientering.

Det er mye jeg er, men det jeg ikke er, er «kæll som drar og juler en annen kæll fordi han heier på et annet fotballag». De siste åra har jeg sett stadig flere saker i lokalavisa i hjembyen min, om supportere som slåss utenfor fotballstadion. En voksende ukultur, sier byens nærpolitisjef til Fredriksstad Blad.

Hællemåne, sier jeg. Men dette har gjort meg månebedotten i årevis, slik jeg også blir av testoapene som barker sammen over småtterier på byen.