Politiet utenfor Sarpsborg Stadion i fjor, etter bråk mellom supporterne til FFK og Sarpsborg 08.
Politioppbud utenfor Sarpsborg stadion i fjor, etter bråk mellom supporterne til FFK og Sarpsborg 08.

Innfall

Testosteron og store følelser

Hvor fornærma kan man egentlig bli av fotball?

Ylva Lie Bjerke
Ylva Lie Bjerke Journalist
Publisert
Lesetid: 2 min

Dette er en Dagsavisens Innfallspalte. Kan inneholde spor av virkelighetsorientering.

Det er mye jeg er, men det jeg ikke er, er «kæll som drar og juler en annen kæll fordi han heier på et annet fotballag». De siste åra har jeg sett stadig flere saker i lokalavisa i hjembyen min, om supportere som slåss utenfor fotballstadion. En voksende ukultur, sier byens nærpolitisjef til Fredriksstad Blad.

Hællemåne, sier jeg. Men dette har gjort meg månebedotten i årevis, slik jeg også blir av testoapene som barker sammen over småtterier på byen.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

fotballvold bypatriotisme supporterkultur kommentar fredriksstad blad testosteron
Powered by Labrador CMS