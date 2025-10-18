Politioppbud utenfor Sarpsborg stadion i fjor, etter bråk mellom supporterne til FFK og Sarpsborg 08.
FOTO: Christoffer Andersen/NTB
Innfall
Testosteron og store følelser
Hvor fornærma kan man egentlig bli av fotball?
Dette er en Dagsavisens Innfallspalte. Kan inneholde spor av virkelighetsorientering.
Det er mye jeg er, men det jeg ikke er, er «kæll som
drar og juler en annen kæll fordi han heier på et annet fotballag». De siste åra har jeg sett stadig flere saker i lokalavisa i hjembyen min, om supportere som slåss utenfor fotballstadion. En voksende ukultur, sier byens nærpolitisjef til Fredriksstad Blad.
Hællemåne, sier jeg. Men dette har gjort meg månebedotten i årevis, slik jeg også blir av testoapene som barker sammen over småtterier på byen.