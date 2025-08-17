Studiestøtten styrkes, men kjøpekraften henger igjen

Studiestøtten økes, men ikke nok til at studenter kan studere på like vilkår uavhengig av foreldrenes lommebok. På bildet: Åpningen av studieåret ved Universitetet i Oslo i fjor. FOTO: Cornelius Poppe / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Denne uka har landets byer og læresteder tatt imot nye og gamle studenter. Mange har gleden av å få semesterets første utbetaling fra Lånekassen. Og studenter har grunn til å glede seg: studiestøtten har nemlig blitt hevet med 10 prosent dette og forrige studieår.

Likevel er det en vei å gå før studenter i dag vil være på nivå med sine foreldre. I et nytt notat fra Tankesmien Agenda kommer vi frem til at dagens studiestøtte er rundt 14 prosent lavere enn den gjennomsnittlige støtten fra 1975 til 2003, målt i grunnbeløpet i folketrygden (G). Ut fra dagens nivå på G, betyr det at studenter før fikk litt over 18.000 kroner mer i året enn studenter nå.

Studiestøtten skal gjøre det mulig å prioritere studiene uten å være avhengig av foreldres lommebok.

Dette samsvarer med tidligere undersøkelser og rapporter. I SSBs levekårsundersøkelse for høyere utdanning fra 2021 oppgir rundt halvparten av studentene at de ikke kan dekke en uforutsett utgift på 20.000 kroner. Samtidig viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse for Akademikerne i 2024 at studiestøttens kjøpekraft har falt med rundt 20 prosent de siste 20 årene.

Annonse

Når studiestøtten ikke strekker til, må man enten jobbe ved siden av studiene eller få hjelp hjemmefra. De som ikke kan få hjelp hjemmefra, blir tvunget til å velge det første alternativet. Dette betyr i verste fall at foreldrenes økonomi er utslagsgivende for hvor mye tid man kan bruke på studier. I sin tur betyr det at man i praksis har ulike muligheter til utdanning.

Derfor er det gledelig at Stortinget i mai gikk inn for å binde studiestøtten til G. Dette sikrer at studiestøtten følger velstandsveksten i samfunnet tettere, og opprettholder dermed studentenes kjøpekraft bedre over tid.

Det kan virke som om noen fortsatt klamrer seg til ideen om at det å være blakk er en naturlig del av studenttilværelsen. Studenter som klager over dårlig råd, er tross alt ikke noe nytt. Det hører liksom med å leve på kneippbrød og kaffe, telle kronene før stipendet kommer og gjøre fattigdom til en slags livsstil. Men det er lite igjen av sjarmen når økonomisk usikkerhet går fra å være en overgangsfase til å bli en barriere for læring, helse og trivsel.

Denne virkeligheten blir stadig vanskeligere å ignorere. Studentene rapporterer om økt økonomisk stress, sprengte matbudsjetter og et leiemarked som spiser opp en stadig større andel av stipendet. I fjor sommer kunne NRK fortelle om skjulte budrunder på leieboliger, der studenter ble tvunget til å overby hverandre i kampen for tak over hodet. Det sier seg selv at det er de med mest penger som vinner.

Annonse

Studiestøtten fra Lånekassen skal gjøre det mulig å prioritere studiene uten å være avhengig av foreldres lommebok, og å motivere flere til å ta høyere utdanning i en tid med økende behov for kompetanse. Mener vi alvor med disse målene, må vi sørge for at studiestøtten ikke drukner i inflasjon, boligkrise og manglende politisk vilje.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!