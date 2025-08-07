Strømslukende uhyre eller digitalt industrieventyr?

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

I forrige uke kom nyheten om at Aker og amerikanske Nscale skal etablere et gedigent KI-datasenter i Narvik under navnet Stargate Norway. ChatGPT-selskapet OpenAI skal trene noen av sine nye KI- modeller her. Kaldt klima og ren, billig strøm trekkes fram som årsaker til at senteret etableres i Norge.

La oss først rydde opp i noen mulige misforståelser. Det enorme strømforbruket på 230 megawatt tilsvarer forbruket til innbyggerne i halve Trondheim. Men det er ikke noe nytt at denne strømmen skal brukes på industritomta i Narvik. Allerede for to år siden var store deler av strømanlegg og transformatorer på plass. At industritomta skal brukes til datasenter, ikke hydrogen og ammoniakk, var en nyhet som kom i februar i år. Dette er altså ikke et nytt prosjekt som driver strømprisene opp i regionen.