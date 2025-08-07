Har den eksentriske ChatGPT-gründeren Sam Altman funnet strømmen bak den sjuende blåne i Narvik, spør Gabriel Qvigstad Trampe.
Strømslukende uhyre eller digitalt industrieventyr?
«Jeg fant, jeg fant!» – ropte Chat GPT-gründer Sam Altman da han fant billig strøm i Norge.
I forrige uke kom nyheten om at Aker og amerikanske
Nscale skal etablere et gedigent
KI-datasenter i Narvik
under navnet Stargate Norway. ChatGPT-selskapet OpenAI skal trene noen av sine
nye KI- modeller her. Kaldt klima og ren, billig strøm trekkes fram som årsaker
til at senteret etableres i Norge.
La oss først rydde
opp i noen mulige misforståelser. Det enorme strømforbruket på 230 megawatt
tilsvarer forbruket til innbyggerne i halve Trondheim. Men det er ikke noe
nytt at denne strømmen skal brukes på industritomta i Narvik. Allerede for to år
siden var store deler av
strømanlegg og
transformatorer på plass. At industritomta skal brukes til datasenter, ikke
hydrogen og ammoniakk, var en nyhet som kom i februar i år. Dette er altså ikke
et nytt prosjekt som driver
strømprisene opp i regionen.