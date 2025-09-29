Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre besøkte sykehuset Østfold i august.
Foto: Cornelius Poppe, NTB
Kommentar
Store ord og store helseplaner
Et godt helsevesen kan og bør bli enda bedre.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
«Vårt mål er å ha verdens beste helsevesen – og det tror jeg
vi skal klare, hvis vi gjør nødvendige endringer», sier helseminister Jan
Christian Vestre (Ap) til VG. Han skisserer en helsereform basert på fem
konkrete grep og setter seg samtidig hårete mål. Planen er at Stortinget skal
konkludere på mye av dette allerede neste vår.
Helseministeren legger lista høyt. Faren for å rive i denne
helsepolitiske høydekonkurransen er overhengende. Men Jan Christian Vestre skal
ha honnør for at han satser offensivt inn mot et nytt og mer flokete parlamentarisk
landskap på Stortinget. For der sitter Sp-leder Trygve Slagsvold på vippen og øyner
mulighet for å skrote ordningen med regionale helseforetak.