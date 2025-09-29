Store ord og store helseplaner

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



«Vårt mål er å ha verdens beste helsevesen – og det tror jeg vi skal klare, hvis vi gjør nødvendige endringer», sier helseminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG. Han skisserer en helsereform basert på fem konkrete grep og setter seg samtidig hårete mål. Planen er at Stortinget skal konkludere på mye av dette allerede neste vår.



Helseministeren legger lista høyt. Faren for å rive i denne helsepolitiske høydekonkurransen er overhengende. Men Jan Christian Vestre skal ha honnør for at han satser offensivt inn mot et nytt og mer flokete parlamentarisk landskap på Stortinget. For der sitter Sp-leder Trygve Slagsvold på vippen og øyner mulighet for å skrote ordningen med regionale helseforetak.