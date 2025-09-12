Stjerna som falt ned fra himmelen

Erna Solberg varslet fredag at hun går av som partileder i Høyre. En stor politisk karriere avsluttes nærmere bunnen enn Solberg skulle ønske. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Det var jo også et sted å ende en av de mest imponerende politiske karrierene i Norge i etterkrigstiden. På et flyplasshotell, til alt overmål litt gjemt mellom de smale gangene i nederste etasje, varslet Erna Solberg at hun gir seg som partileder i Høyre.

Det skjer mot et bakteppe av et elendig valgresultat for partiet hennes, som nå er juniorpartner på borgerlig side, og en habilitetsskandale som har plaget Solberg de siste to årene. Det er derfor som en lett skadeskutt politiker Erna Solberg nå varsler sin avgang. Det er kanskje slik hun vil huskes akkurat nå, i samtiden. Men for ettertiden vil Erna Solbergs navn stå med gullskrift i Høyres – og landets – historie: