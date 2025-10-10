Stille før stormen. Med håp om fred

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Området utenfor hovedinngangen til Norges Fotballforbund var forvandlet til en labyrint. Svarte skillevegger og grå gjerder sto på kryss og tvers. For å komme inn på noe så uskyldig som en pressekonferanse med en norsk fotballtrener og spiller, måtte man ha gyldig bevis rundt halsen og rosa armbind. Og alle bager ble grundig sjekket.

Alexander Sørloth og landslagssjef Ståle Solbakken kom inn i pressekonferanse-rommet i kjelleren på landslagsarenaen. Møtet skulle begynne ti minutter etter at vinneren av årets fredspris var annonsert. Mens verdens øyne var rettet mot den, kunne de seks-sju israelske journalistene og et par britiske hygge seg med milde spørsmål og hyggelige svar fra de norske profilene.