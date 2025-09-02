Statsminister Sylvi Listhaug er et mareritt for mange velgere til venstre i landskapet. Men det finnes langt verre alternativ, skriver Jo Moen Bredeveien.
Statsminister Sylvi Listhaug er et mareritt for mange velgere til venstre i landskapet. Men det finnes langt verre alternativ, skriver Jo Moen Bredeveien.

Kommentar

Statsminister Sylvi er ikke det verste som kan skje i valget

Erna eller Sylvi? De borgerlige krangler seg imellom. Selv er jeg mest redd for hva som skjer dersom om Sylvi Listhaug ikke blir statsminister hvis høyresiden skulle vinne valget.

Jo Moen Bredeveien
Kommentator
Se for deg følgende scenario omtrent på denne tiden neste uke: Fremskrittspartiet er største parti på borgerlig side, som til sammen har klart å få akkurat nok mandater til å sørge for blått flertall på Stortinget.

Den uverdige krangelen om hvem som er statsministerkandidat på borgerlig side, Erna Solberg eller Sylvi Listhaug, klarte ikke å stagge høyrebølgen. Heller ikke det som ser ut til å være en total strategisk bommert på borgerlig side, altså å sette skattekutt for landets rikeste øverst på agendaen, sto i veien. Nå kan de borgerlige partiene sette seg ned sammen for å bli enige om hvordan landet skal styres de neste fire årene. Men først må det vanskelige spørsmålet om hvem som skal bli statsminister og landets øverste politiske leder avklares.

