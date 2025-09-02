Statsminister Sylvi Listhaug er et mareritt for mange velgere til venstre i landskapet. Men det finnes langt verre alternativ, skriver Jo Moen Bredeveien.
FOTO: Javad Parsa / NTB
Kommentar
Statsminister Sylvi er ikke det verste som kan skje i valget
Erna eller Sylvi? De borgerlige krangler seg imellom. Selv er jeg mest redd for hva som skjer dersom om Sylvi Listhaug ikke blir statsminister hvis høyresiden skulle vinne valget.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Se for deg følgende scenario omtrent på denne tiden neste
uke: Fremskrittspartiet er største parti på borgerlig side, som til sammen har
klart å få akkurat nok mandater til å sørge for blått flertall på Stortinget.
Den uverdige krangelen om hvem som er statsministerkandidat
på borgerlig side, Erna Solberg eller Sylvi Listhaug, klarte ikke å stagge
høyrebølgen. Heller ikke det som ser ut til å være en total strategisk bommert
på borgerlig side, altså å sette skattekutt for landets rikeste øverst på
agendaen, sto i veien. Nå kan de borgerlige partiene sette seg ned sammen for å
bli enige om hvordan landet skal styres de neste fire årene. Men først må det
vanskelige spørsmålet om hvem som skal bli statsminister og landets øverste
politiske leder avklares.