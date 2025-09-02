Statsminister Sylvi er ikke det verste som kan skje i valget

Statsminister Sylvi Listhaug er et mareritt for mange velgere til venstre i landskapet. Men det finnes langt verre alternativ, skriver Jo Moen Bredeveien. FOTO: Javad Parsa / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Se for deg følgende scenario omtrent på denne tiden neste uke: Fremskrittspartiet er største parti på borgerlig side, som til sammen har klart å få akkurat nok mandater til å sørge for blått flertall på Stortinget.

Den uverdige krangelen om hvem som er statsministerkandidat på borgerlig side, Erna Solberg eller Sylvi Listhaug, klarte ikke å stagge høyrebølgen. Heller ikke det som ser ut til å være en total strategisk bommert på borgerlig side, altså å sette skattekutt for landets rikeste øverst på agendaen, sto i veien. Nå kan de borgerlige partiene sette seg ned sammen for å bli enige om hvordan landet skal styres de neste fire årene. Men først må det vanskelige spørsmålet om hvem som skal bli statsminister og landets øverste politiske leder avklares.