Statsminister Sylvi er blitt mer sannsynlig

Sylvi Listhaug er i ferd med å overskygge Erna Solberg totalt i valgkampen. For nå er det to «statsminister-formler» som peker mot Listhaug samtidig, skriver Axel Fjeldavli. FOTO: Jonas Been Henriksen / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk politikk er ofte slik skrudd sammen at den røde og den blå siden i politikken har hver sin åpenbare statsministerkandidat. Som Gro og Kåre. Eller i flere valg på rad nå: Jonas og Erna.

Men denne gangen er valget dobbelt spennende. For det første fordi det er jevnt mellom rød og blå side på målingene, med sentrum-venstre et lite knepp foran. Men det er også spennende fordi borgerlig side har to partiledere som begge kan kreve statsministerposten med en viss troverdighet: Både Erna Solberg og Sylvi Listhaug.