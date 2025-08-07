Sylvi Listhaug er i ferd med å overskygge Erna Solberg totalt i valgkampen. For nå er det to «statsminister-formler» som peker mot Listhaug samtidig, skriver Axel Fjeldavli.
FOTO: Jonas Been Henriksen / NTB
Statsminister Sylvi er blitt mer sannsynlig
I det stille har Frp-lederen fått sterke kort.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Norsk
politikk er ofte slik skrudd sammen at den røde og den blå siden i politikken
har hver sin åpenbare statsministerkandidat. Som Gro og Kåre. Eller i flere
valg på rad nå: Jonas og Erna.
Men denne
gangen er valget dobbelt spennende. For det første fordi det er jevnt mellom
rød og blå side på målingene, med sentrum-venstre et lite knepp foran. Men det
er også spennende fordi borgerlig side har to partiledere som begge kan kreve
statsministerposten med en viss troverdighet: Både Erna Solberg og Sylvi
Listhaug.