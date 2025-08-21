Sperregrensethrilleren

Skal rødgrønn side, her representert ved partilederne under TV2 debatt denne uka, vinne valget, kan det bli avgjørende å få MDG over sperregrensa, skriver Arild Hermstad. FOTO: Paul S. Amundsen / NTB

Valget i år ligger an til å bli en sperregrensethriller, og den kan avgjøres av så lite som én eneste stemme per valglokale. Det var det vi manglet for få MDG over de magiske 4 prosentene for fire år siden.

Stortingsvalget 2009 ble en thriller. Den rødgrønne regjeringen kunne bli gjenvalgt. Da stemmene ble talt opp, hadde de borgerlige partiene fått 49.000 flere stemmer enn de rødgrønne. Men fordi Venstre fikk 3,9 prosent og havnet rett under sperregrensen, fikk statsminister Jens Stoltenberg beholde jobben.

Stortingsvalget 2017 ble også en thriller. Den borgerlige regjeringen sto på gjenvalg. Lenge virket det åpenbart at Erna Solberg ville avsettes. Jonas Gahr Støre hadde nok selvtillit til å omtale seg selv som «påtroppende statsminister» i en av partilederdebattene. Men det glapp på målstreken. På valgdagen ble det klart at de rødgrønne partiene fikk 10.000 flere stemmer enn de borgerlige. Men ettersom både Rødt og MDG havnet under sperregrensen mens Venstre og KrF var over, fikk Solberg beholde jobben.

Slik fungerer det norske valgsystemet, på godt og vondt. Et promillepoeng oppslutning, tilsvarende noen tusen stemmer, kan være forskjellen på seier eller tap. Ikke bare for et parti, men for en hel regjeringskoalisjon. Og i politikken, som i idretten, er det dessverre irrelevant om man vinner med en kilometer eller en millimeter. Tap er tap, og seier er seier. Seierherren genierklæres, mens taperen idiotforklares, selv om det kanskje bare er en hårsbredd forskjell.

Ved forrige stortingsvalg manglet MDG 1721 stemmer.

Dette har åpenbart mange fått med seg i årets valg. Norske milliardærer åpner sine lommebøker for de borgerlige partiene. De siste månedene har KrF fått mer enn 10 millioner kroner fra landets rikeste. De ser at det å få KrF over sperregrensen kan bli avgjørende for at de skal få sin foretrukne statsminister Listhaug inn i regjeringskvartalet. De bryr seg ikke så mye om KrFs holdning til Pride, Gaza eller abort, men er laserfokusert på å få redusert skatten på sine egne store formuer.

Spørsmålet nå er om velgere som ikke ønsker Listhaug som statsminister, vil tenke like smart for å sikre rødgrønt flertall.

For MDG er de viktigste sakene i dette valget å sørge for at Norge leder an i å kutte utslipp og ta vare på naturen, samtidig som vi bekjemper fattigdom og utenforskap og står støtt opp for Palestina. De sakene vil det være umulig å få gjennomslag for med et borgerlig flertall med Frp som den dominerende kraften. Derfor har MDG pekt tydelig på Støre som statsminister, med en krystallklar garanti om at vi ikke vil gi Sylvi Listhaug innflytelse.

MDG vokser nå på meningsmålingene, og nesten alle målinger viser det samme: MDGs oppslutning kan avgjøre valget. I Dagsavisens ferskeste meningsmåling er de fire andre rødgrønne partiene trygt over sperregrensen, men det blir borgerlig flertall med hårfin margin fordi MDG er rett under sperregrensen. Hvis vi hadde fått 4,01 på denne målingen, ville det sikret rødgrønt flertall.

Ved forrige stortingsvalg manglet MDG 1721 stemmer, altså mindre enn én stemme per valglokale for å bryte sperregrensen. Denne gangen kan det stå om enda mindre.

Dersom du ønsker et rødgrønt flertall, er min oppfordring at du stemmer med hjertet og gir en taktisk stemme til MDG for å maksimere sjansen for å sikre en grønn og solidarisk regjering. Som vi ser av historien er det fullt mulig at vi ender opp i en situasjon der vi får en Listhaug-regjering på tross av at flertallet har stemt på et rødgrønt parti.

Det ville være tragisk om Norges svar på klimakrisen er å innsette en statsminister som vil avvikle norsk klimapolitikk. Eller om svaret på folkemordet på Gaza ble å innsette en regjering som ønsker å redusere Norges engasjement og heller være mer imøtekommende overfor Israel. Eller om svaret på økende matkøer og dyrtid ble enorme skatteletter til de rikeste.

MDG får kritikk, også fra personer på rødgrønn side, når vi forsøker å forklare hvorfor taktisk stemmegivning kan være lurt. Jeg har stor forståelse for at alle partier vil ha flest mulig stemmer til seg selv, men så lenge Norge har det valgsystemet vi har, og så lenge sperregrensen har en så avgjørende rolle, så er det viktig å forklare hva konsekvensene kan være.

Det er ikke første gang at velgere blir oppfordret til å tenke over hva som gir mest valuta for stemmen. I valgkampen 2013 reddet SV seg akkurat over sperregrensen etter å ha brukt valgkampen på å slå alarm om at de kunne falle under fire prosent. Og det er mye som tyder på at Venstre ble «reddet» av taktiske Høyre-velgere ved valget i 2017.

Hvis man vil være sikker på å få gjennomslag for sin foretrukne politikk, må man også forholde seg til spillereglene i demokratiet vårt. Systemet med sperregrense og utjevningsmandater kan avgjøre hvem som blir statsminister. Sånn er det enten man liker det eller ikke.

Det kan straffe seg å ignorere betydningen av sperregrensen. Men om vi klarer å få alle de rødgrønne partiene over, kan vi få fire år med et historisk rødgrønt prosjekt. Da skal vi vise verden at det er mulig å gjøre det billigere og enklere å leve miljøvennlig, ta vare på naturen, samtidig som vi stiller sterkere opp for Palestina, og bekjemper fattigdom og utenforskap her hjemme.

