Slik går DU glipp av alvoret i Hegseth og Trumps taler til hæren

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Greit, det er høstferie. Kanskje har de mest erfarne journalistene fri, og er med ungene sine på en eller annen hytte. Men det var rart å lese norske mediers dekning da USAs president Donald Trump innkalte alle generalene til et møte, hvor han og «krigsminister» Pete Hegseth holdt taler der de sa flere helt vanvittige ting.

Drøye uttalelser var det riktignok mange av i artiklene. Men de alvorligste uttalelsene kom langt ned i teksten, eller var ikke nevnt i det hele tatt.