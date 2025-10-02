President Donald Trump snakket til militæret i Virginia 30. september.
FOTO: Kevin Lamarque / Reuters / NTB
Kommentar
Slik går DU glipp av alvoret i Hegseth og Trumps taler til hæren
Skal Donald Trump begå statskupp må han først sørge for at militæret er lojal mot ham og ikke til grunnloven. … Men SÅ du at han elsker sin egen håndskrift?
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Greit, det er høstferie. Kanskje har de mest erfarne journalistene
fri, og er med ungene sine på en eller annen hytte. Men det var rart å lese norske mediers dekning da USAs
president Donald Trump innkalte alle generalene til et møte, hvor han og «krigsminister»
Pete Hegseth holdt taler der de sa flere helt vanvittige ting.
Drøye uttalelser var det riktignok mange av i artiklene. Men
de alvorligste uttalelsene kom langt ned i teksten, eller var ikke nevnt i
det hele tatt.