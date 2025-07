Skuffende av Frølich

Peter C. Frølich sitter på Stortinget og i Høyres arbeidsutvalg. Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen

Det er nok ingen overraskelse at Høyre ikke er mitt foretrukne parti, men iblant har de politikere jeg har sansen for. Som Ine Eriksen Søreide som på Debatten på NRK tidligere i sommer var sentral i å forklare hvorfor det såkalte Fred og rettferdighetspartiet i praksis løper Putins ærend.

På samme måte har jeg beundret Peter Frølich for engasjementet for Ukrainas forsvar. I september 2022 kjørte Frølich selv til landet, med bilen lastet til randen med ullundertøy. I etterkant har organisasjonen Fritt Ukraina, som Frølich leder, samlet inn nærmere 400 millioner kroner og gjennomført rundt 80 turer med uniformer, overvåkningsdroner, gravemaskiner, og alt annet soldatene har bruk for (utenom våpen).