Skjebnedag for demokratene

«Jeg har et dristig forslag til demokratene», skrev tidligere rådgiver til president Bill Clinton, partiveteranen James Carville, i The New York Times en måned etter Trumps andre innsettelse 20. januar 2025. Carvilles dristige råd? «Spill død», skrev han, og la Trump grave sin egen grav. Dere har ingen klar leder som kan representere opposisjonen uansett, skrev Carville, ei heller har dere flertall i Kongressen. Dere er maktesløse, og det er greit, fordi Trump kommer etter hvert til å minne det amerikanske folket på hvor lite flink han er til å faktisk styre.

Siden Trumps andre innsettelse har mange lurt på hvor det blir av demokratene. Har de bare spilt døde, eller er de faktisk døde der borte? Ettersom USA har blitt mer autoritært for hver måned som går, har mange i USA og verden rundt ventet på at Det demokratiske partiet skal gjøre noe. Men demokratenes ledere i Kongressen, minoritetsleder i Senatet Chuck Schumer og minoritetsleder i Representantenes Hus Hakeem Jeffries, har glimret med sitt fravær. I stedet for å lede motstandsbevegelsen, har kritikken mot ledelsen vært at de har oppført seg som skremte mus som gjemmer seg bak gamle normer om samarbeid og Kongress-prosedyrer. Et opprør er derfor på gang i partiet, der de som mener man må kjempe, ikke flykte, må ta over ledelsen i partiet. Men hvordan kjempe mot Trump?

Nedover i partirekkene, og på venstresiden generelt, er mange nå klare for å ta opp kampen mot Trumps bøllete oppførsel.

I dag får vi et slags svar. 30. september er nemlig siste dag i USAs budsjettår. Dersom ikke en del av demokratene i Kongressen stemmer for republikanernes budsjettforslag, vil store deler av føderalstaten stoppe opp. Dette har skjedd flere ganger i nyere historie, ettersom partiene har funnet det vanskeligere og vanskeligere å samarbeide. Dette er en del av forklaringen på hvorfor amerikanere ikke har særlig tiltro til staten – den fungerer jo ikke som den skal! At staten stopper opp, vil også ramme ulike grupper ulikt, og det er ikke ideelt for alle de som er avhengig av statens funksjoner.

Etter en del «government shutdowns» i nyere tid er det klart at det partiet som har fått skylda for «government shutdown» har tapt i meningsmålingene. Til tross for denne risikoen, er det nå mange på venstresiden som mener at demokratene må tørre og kjempe, altså nekte å stemme for republikanernes statsbudsjett. Risikoen er stor, da demokratene allerede er veldig upopulære i meningsmålingene.

Republikanerne tror de vinner denne kampen. Ikke bare kommer føderalstaten til å sakke ned farten dersom budsjettet ikke stemmes igjennom, sier Russ Vought, lederen for det mektige Office of Management and Budget, men Trump-regjeringen kommer til å sparke en rekke ansatte. Det vil i så fall være første gang en budsjettstans fører til masseoppsigelser, og er selvsagt ment som en trussel overfor demokratene.

Men nedover i partirekkene, og på venstresiden generelt, er mange nå klare for å ta opp kampen mot Trumps bøllete oppførsel. Som Ezra Klein, journalist i The New York Times skrev i september: demokratene kan ikke støtte et budsjettforslag fra en aspirerende autokrat som korrumperer statens virke i rasende fart. Den amerikanske føderalstaten er i ferd med å bli Trumps egen mafiaorganisasjon. Demokratene må derfor tegne en strek i sanden. Dette går rett og slett ikke lenger. Sedvanlige diskusjoner om normer i Kongressen, viktigheten av kontinuitet i statens funksjoner og svake grupper som er avhengig av statens tilbud, må vike for den viktigste diskusjonen USA nå burde ha: skal vi samarbeide eller motsette oss det radikale Trump II-regimet?

Schumers egen tilbøyelighet er åpenbart å samarbeide. Han har vært klar på hvor farlig det er å stoppe pengetilførselen til føderalstaten, da dette bare gir Trump-regjeringen enda mer spillerom til å kutte, sparke og ødelegge. Samtidig kan det se ut til at Schumers jobb henger i en tynn tråd dersom han ikke bøyer av for presset fra grasrota. Stemningen på venstresiden er at nå må vi kjempe med nebb og klør, ellers er det for sent. Og kanskje har de et poeng? Det er fortsatt lenge til mellomvalget i november 2026, når demokratene kanskje tar tilbake Representantenes Hus (og dermed får ansvaret for viktige oppgaver som å lage budsjett). Det er enda lenger til presidentvalget i 2028.

Det demokratiske partiet er splittet i hvordan motsette seg Trump. I dag får vi et svar på om partiet er klar for å kjempe, eller nok en gang kommer til å flykte.

