Skarpe hjerner, kom til oss!

Omtrent slik lyder de nye lokketonene fra Kina. Den 1. oktober innførte regjeringen et nytt visum for høyt utdannede spesialister innen naturvitenskap og teknologi. Mens USA strammer inn, åpner Beijing dørene, skriver partiorganet Folkets Dagblad.

USA har i flere tiår vært verdens største magnet for talenter. Ikke noe land har hatt en tilsvarende tiltrekningskraft på forskere, ingeniører og gründere. Men nå er bildet i ferd med å endre seg. Mens USA under Donald Trump gjør det stadig vanskeligere for utenlandsk ekspertise å komme inn, satser Kina offensivt på å trekke til seg de beste hodene.

Mens USA trekker opp stigen, ruller Beijing ut den røde løperen.

Det nye K-visumet er skreddersydd for kandidater fra toppuniversiteter innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Ordningen tilbyr lengre opphold, flere innreiser og mindre byråkrati enn før. Søkere trenger ikke engang invitasjonsbrev fra en kinesisk arbeidsgiver. Ambisjonen er klar: Kina vil gjøre det enkelt for unge, høyt utdannede mennesker å bosette seg, forske og starte bedrifter i Midtens rike.

Det nye visumet må forstås i lys av den pågående rivaliseringen mellom Kina og USA. Begge land betrakter teknologisk dominans som nøkkelen til geopolitisk makt. For Kina gjelder det å redusere avhengigheten av amerikansk kunnskap og teknologi, og samtidig trekke til seg det beste som finnes av global kompetanse.

Trump-administrasjonen har valgt motsatt kurs. Ved å heve avgiften på sitt H-1B-visum, den mest brukte ordningen for høyt kvalifiserte utlendinger, til 100.000 dollar, og samtidig innføre strengere krav, gjør USA det mer kostbart og risikabelt for selskaper å hente inn arbeidskraft utenfra. Kritikerne mener dette vil svekke landets innovasjonsevne.

Kina har i flere tiår lidd under hjerneflukt. Ved Maos død i 1976 gikk universitetene for kvart maskin. Hans etterfølger Deng Xiaoping forsøkte å gjenreise landets akademiske institusjoner, men arbeidet tok tid. I mellomtiden reiste studenter og unge forskere i hopetall til USA og Europa. Noen har returnert, men mange er blitt værende. Med det nye visumet forsøker Beijing å snu strømmen.

Landet har allerede satset massivt på forskning og utvikling. De siste årene har det investert mer i forskning og utvikling enn noen annen nasjon bortsett fra USA. Store summer går til kunstig intelligens, romteknologi, bioteknologi og halvlederproduksjon. Likevel sliter kineserne med å hevde seg på flere viktige områder, som produksjon av avanserte mikrobrikker, der USA og Taiwan fortsatt leder. For å tette gapet trenger Kina ekspertise utenfra.

Tilbudet er sjenerøst og omfatter lengre opphold, bedre mobilitet og mindre byråkrati. Men Kina byr likevel på mange hindre. Språk, kultur og politiske restriksjoner kan skremme bort mange. Landets strenge kontroll med ytringsfrihet og internett er en faktor som særlig bekymrer vestlige akademikere. Vil de, når det kommer til stykket, få like gode vilkår som hjemme? Og vil de kunne publisere fritt?

Under Xi Jinpings strenge styre er det lite rom for avvikende stemmer. Det er heller ingen hemmelighet at kommunistpartiet har solid kontroll over alle landets universiteter og forskningsinstitusjoner. Ved flere universiteter er rektor og partisekretær én og samme person. Blir forholdet til USA enda dårligere, kan nyankomne forskere komme i en høyst uønsket skvis.

Spørsmålet om permanent opphold skaper også usikkerhet. Mens USA tradisjonelt har åpnet for at innvandrere kan bli statsborgere, er Kina langt mer restriktivt. Få utlendinger får fast opphold, og enda færre kinesisk pass.

Utviklingen i Kina følges også med argusøyne i India. Unge, lovende indere har i årevis søkt lykken i USA. Når døren nå er i ferd med å lukkes, seiler Kina opp som et alternativ. Indiske medier har allerede viet K-visumet stor oppmerksomhet. «Hvis du ikke får visum til USA, hvorfor ikke prøve Kina?» spør en indisk kommentator. Forholdet mellom India og Kina er riktignok preget av politiske spenninger og grensekonflikter, men mange unge indere ser pragmatisk på situasjonen. For dem handler valget om jobb, lønn og muligheter.

Det er ikke bare enkeltpersoner som må velge. Store selskaper, kinesiske som vestlige, følger utviklingen tett. Hvis Kina lykkes med å tiltrekke seg forskere og gründere, kan landets fremste teknologiselskaper som Alibaba, Tencent og Huawei få en enda sterkere posisjon globalt. Går det slik de håper, vil de på sikt forskyve den globale innovasjonsbalansen.

Samtidig merker Silicon Valley presset. Før gikk alle veier til denne smeltedigelen sør for San Francisco. Slik er det ikke lenger. Hvis færre unge forskere og gründere får innpass i USA, vil ideer og selskaper som ellers ville ha oppstått i California, kanskje se dagens lys i Kina. Mange ser konturene av et «multipolært innovasjonskart» der flere land konkurrerer om de samme talentene.

Frykten for at USA skal falle fra den akademiske tronen, forsterkes av Trumps nådeløse kamp mot landets universiteter. Mange av dem er helt avhengige av føderale bevilgninger. Trumps forsøk på å strupe både Harvard-universitetet og andre har sendt kuldegysninger gjennom de akademiske miljøene. Noe av det verste ved situasjonen denne høsten, er at ingen ser noen lysning på kort sikt, og at morgendagen er blitt så uforutsigbar.

Det gjenstår å se hvor mange som faktisk vil gripe muligheten og begi seg til Kina. Skepsisen til kinesiske forhold er utbredt, men pengene og fasilitetene som Kina tilbyr, kan være vanskelige å motstå. Som en kinesisk professor sier det: «Jo mer kapitalsterke de kinesiske teknologiselskapene blir, desto mer attraktivt blir det å jobbe her.»

Med K-visumet har Kina i alle fall signalisert at landet vil delta for fullt i den globale talentkrigen. Mens USA trekker opp stigen, ruller Beijing ut den røde løperen.

