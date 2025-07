Skal de unge gå til krig for dem som ikke bidrar selv?

Sesjon på Sessvollmoen. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi ruster opp til krig. Håpet er at Norge aldri skal havne i en, men i denne usikre tiden må vi være beredt. Opprustingen blir dyr, og vil kreve folk og ressurser vi er vant med å kunne bruke på andre ting.

Naturlig nok fører dette til en viktig offentlig samtale om hva vi skal prioritere ned for å få råd til forsvarssatsingen. Det blir mindre rom for store nye satsinger, og finansieringen blir et spleiselag hvor alle må bidra. Men noen kommer likevel til å bidra mer enn andre.