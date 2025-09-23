Sjamanens sleipe salgstriks

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ankommer lanseringsfest for Netflix-dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» i forrige uke. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Han kan snu atomer. Redde folk fra kreft. Riktignok ved å renske ut gift fra kroppen. Få folk til å gjespe, hoste og kaste opp negativ energi. Han driver med «spirit hacking». Hevder han selv i hvert fall.

Verrett har uttalt at barn påfører seg selv kreft. Fordi de ikke ønsker å være her lenger. «Når jeg besøker sykehus og jobber med kreftpasienter, spør jeg alltid først: «Hvorfor vil du ha denne kreften?» Det provoserer noen. Barn, derimot, har ikke de samme forbeholdene», skriver han i den omdiskuterte boka «Spirit Hacking».