Siste: Dagbladet på dødsleiet

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Vi pleide å leke «Gjett hva saken handler om» på desken i min gamle jobb. Vi gikk inn på Dagbladets forside og basert på tittel og bilde, skulle vi ja, du gjettet riktig, gjette hva saken handlet om. Selv drevne nyhetshoder tok feil nesten halvparten av tiden. Det var litt av moroa.

Dagbladet er herlig tabloid og rampete på sitt beste. På grensen til uredelig på sitt verste. På Facebook er avisa på sitt aller drøyeste. Tekstplakat: «Slutt etter 15 år». Lenke i kommentarfeltet. Lenkens URL røper ikke hva saken handler om. Du må klikke på den for å finne ut av det. Det handlet om noen norske b-kjendiser. Eller enda verre: «Sjokkmelding: Har fått kreft». Kun tekst. Ikke bilde. Heller ikke forklarende lenketittel. Det viser seg at racerfører Will Macintyre (18) har blitt alvorlig syk.