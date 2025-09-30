Dagbladet får mye, ofte velfortjent, kritikk. Men Norge trenger Dagbladet. Vi trenger den rampete lillesøsteren som tør å være tabloid, skriver Kathleen Buer.
Siste: Dagbladet på dødsleiet
Men ryktene om avisas undergang vil nok vise seg å være overdrevne.
Vi pleide å leke «Gjett hva saken handler om» på desken i
min gamle jobb. Vi gikk inn på Dagbladets forside og basert på tittel og bilde,
skulle vi ja, du gjettet riktig, gjette hva saken handlet om. Selv drevne
nyhetshoder tok feil nesten halvparten av tiden. Det var litt av moroa.
Dagbladet er herlig tabloid og rampete på sitt beste. På
grensen til uredelig på sitt verste. På Facebook er avisa på sitt aller
drøyeste. Tekstplakat: «Slutt etter 15 år». Lenke i kommentarfeltet. Lenkens
URL røper ikke hva saken handler om. Du må klikke på den for å finne ut av det.
Det handlet om noen norske b-kjendiser. Eller enda verre: «Sjokkmelding: Har
fått kreft». Kun tekst. Ikke bilde. Heller ikke forklarende lenketittel. Det
viser seg at racerfører Will Macintyre (18) har blitt alvorlig syk.