Sinte russere skylder på Norge

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Mye kan sies om Veronika Stepanova. Hun gikk det russiske laget inn til gull på kvinnestafetten i Beijing i 2022. Hun er en klassisk, russisk idrettshelt som også gir sin uforbeholdne støtte til Vladimir Putin. Nå hadde hun håp om å få gå som såkalt nøytral utøver i vinterens OL i Milano/Cortina. Det kan hun glemme. Og som vanlig svarer hun med å snakke i versaler.

– Om det er grunnen til at noen tvilsomme, navnløse personer ikke tillater meg å konkurrere internasjonalt, så er det en pris jeg er klar til å betale. Dere stopper meg og mine lagkamerater utelukkende på politisk overbevisning. Heretter bør dere begynne å utestenge israelere, og amerikanere som støtter Trump, for det er det deres system bygger på; Å stoppe dem som tenker annerledes, sier Stepanova i sitt budskap til svensk tv. Og legger til at Russland alltid har rett.

