Forsvarsminister Tore O. Sandvik. statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Eirik Kristoffersen orienterte søndag om kjøp av fregatter.
Leder
Sikkerhetspolitikk må gå foran
Det er israelske komponenter i fregattene Norge nå skal kjøpe av Storbritannia. Det er ikke ideelt. Men i sikkerhetspolitikken er det vanskeligere med alenegang.
Søndag ble det
klart at Norge kjøper
26 fregatter fra Storbritannia til 135 milliarder kroner. Kontrakten er
ennå ikke undertegnet og det pågår fortsatt forhandlinger. Mandag meldte SV og
Rødt at de ikke vil støtte kjøpet, så lenge fregattene har komponenter fra de israelske
underleverandørene Elbit og Plasan.
Forsvarsminister
Tore O. Sandvik avviste muligheten for alenegang. Skipene leveres som de er, og
det er Storbritannia, og ikke Norge, som står for anskaffelse av enkeltkomponentene.
Det kanskje viktigste argumentet er rent
praktisk. Norges fregatter blir en del av et europeisk militærarsenal. Da kan
vi ikke drifte og vedlikeholde et eget,
avvikende system. Det ville både blitt dyrt og komplisert.