Sikkerhetspolitikk må gå foran

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Søndag ble det klart at Norge kjøper 26 fregatter fra Storbritannia til 135 milliarder kroner. Kontrakten er ennå ikke undertegnet og det pågår fortsatt forhandlinger. Mandag meldte SV og Rødt at de ikke vil støtte kjøpet, så lenge fregattene har komponenter fra de israelske underleverandørene Elbit og Plasan.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviste muligheten for alenegang. Skipene leveres som de er, og det er Storbritannia, og ikke Norge, som står for anskaffelse av enkeltkomponentene. Det kanskje viktigste argumentet er rent praktisk. Norges fregatter blir en del av et europeisk militærarsenal. Da kan vi ikke drifte og vedlikeholde et eget, avvikende system. Det ville både blitt dyrt og komplisert.