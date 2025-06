Senterpartiets ørkenvandring

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det var nesten overtydelig hvor maktesløs han med ett er, den tidligere finansministeren Trygve Slagsvold Vedum. Det er bare fire og en halv måned siden han var landets finansminister, men på en solrik dag i midten av juni var det «bare» som partileder i Senterpartiet han møtte pressen for å oppsummere det politiske året som har gått.

Vedum og Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad – som nå gir seg på Stortinget og etterlater et stort hull i hjertet av partiet – ankom i en bobil. Vedum var i sedvanlig godt humør og offensiv på vegne av partiet. Det ligger an til kamp om norsk medlemskap i EU i neste stortingsperiode, sa han. Da er Senterpartiet garantisten for at Norge også i fremtiden vil stå utenfor, slo Vedum fast.