Vant kvelden. Nå venter en ny dag. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Valget 8. september 2025 er historie. Det ble historisk. Men aller mest er det en knapt troverdig fortelling om en ufattelig snuoperasjon.

På de runde bordene på Folkets Hus i Oslo lå alt klart før Arbeiderpartiets fotfolk og koryfeer ankom valgvaka. Røde plakater og flagg. JONAS i krigstyper. FIRE NYE ÅR. Håp og tro ble i løpet av kvelden virkelighet. Uro for om meningsmålernes metode hadde fanget opp alt, erstattet med seiersrus. Men kanskje aller mest med lettelse. Venstres snubling under sperregrensa forseglet Støre og Arbeiderpartiets skjebne.