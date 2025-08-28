28. januar 2015 demonstrerte fagbevegelsen i samlet flokk mot liberaliseringen som de borgerlige partiene gjennomførte under Erna Solbergs regjering.
Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Kommentar
Samlet er fagbevegelsen veldig sterk
Husk den store streiken i 2015.
Fagbevegelsen
står samlet i kampen mot flere midlertidige jobber i arbeidslivet. Det blir
bråk, og mest sannsynlig politisk streik, dersom en eventuell borgerlig
regjering reverserer arbeidsmiljøloven. LO, Unio, YS og Akademikerne gir nå en
klar beskjed til velgerne.
«Vi vil ikke
gå stille i dørene hvis Høyre prøver seg. Det har vi vist før», sier LO-leder
Kine Asper Vistnes til Dagsavisen. Hun minner om den to timer lange generalstreiken
i 2015. Da sto medlemmene i de fire hovedsammenslutningene skulder ved skulder
og markerte motstand mot forslaget fra daværende arbeidsminister Robert
Eriksson (Frp).