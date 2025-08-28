Samlet er fagbevegelsen veldig sterk

28. januar 2015 demonstrerte fagbevegelsen i samlet flokk mot liberaliseringen som de borgerlige partiene gjennomførte under Erna Solbergs regjering. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Fagbevegelsen står samlet i kampen mot flere midlertidige jobber i arbeidslivet. Det blir bråk, og mest sannsynlig politisk streik, dersom en eventuell borgerlig regjering reverserer arbeidsmiljøloven. LO, Unio, YS og Akademikerne gir nå en klar beskjed til velgerne.

«Vi vil ikke gå stille i dørene hvis Høyre prøver seg. Det har vi vist før», sier LO-leder Kine Asper Vistnes til Dagsavisen. Hun minner om den to timer lange generalstreiken i 2015. Da sto medlemmene i de fire hovedsammenslutningene skulder ved skulder og markerte motstand mot forslaget fra daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).