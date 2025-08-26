Salamanderrepublikken USA

President Trump har beordret det republikanske partiet i Texas om å tegne opp nye valgdistrikter for å sikre seier i mellomvalget i 2026. Det har skapt protester og motaksjoner, skriver Hilde Eliassen Restad. FOTO: Brandon Bell / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



USAs valgordning er ikke egnet til å fremme representasjon, men heller til å bevare makt blant eliter – som ofte har vært hvite, kristne, mannlige eliter. Et kroneksempel på at systemet ikke akkurat er opptatt av «en person, en stemme» er såkalt «gerrymandering».

I USA er det opp til hver delstat å bestemme grensene for hvert enkelt valgdistrikt. USA er det eneste industrialiserte demokratiet som tillater dette. Å tegne partiske valgdistrikter kalles for gerrymandering, oppkalt etter Elbridge Gerry. Som guvernør i Massachusetts fra 1810 til 1812 godkjente han opptegningen av et valgdistrikt som var ment å gi fordelen til hans eget parti. Opptegningen var utformet som en salamander, og kombinasjonen av «Gerry» og «salamander» ble da altså gerrymander.