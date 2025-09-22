Sakna: ein visjon

Statsminister Jonas Gahr Støre er avhengige av støtte frå parti som har mange hjartesaker. Da kan det hjelpa å ha ein høgare himmel over det ein gjer, skriv Astrid Sverresdotter Dypvik. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Det går som kjent an å leve i kvardagen og. Det kan framstå som ansvarleg når Arbeidarpartiet etter valsigeren er så raske med å svitsje over frå valkampmodus til styringsmodus. På NRKs Politisk kvarter forklarte Jonas Gahr Støre nyleg noko som sikkert er heilt opplagt for han. I og med at regjeringa han leier reint formelt ikkje er ny, trengs det heller inga ny regjeringserklæring. Konfrontert med spørsmålet om det ikkje blir litt styrete på Stortinget når ein treng støtte frå fire ikkje akkurat samkøyrde parti, har partiets nyslåtte parlamentariske leiar Tonje Brenna svart at alle visste kva som var å vente då dei gjekk til val på ei regjering på venstre side av midtstreken i politikken.

Det er jo sant det også. Spørsmålet er om det er nok til å skape den entusiasmen som trengs dei neste åra.