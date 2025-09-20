Sa noen kanselleringskultur?

La oss tenne et lys for dem som i sjokk og vantro nå har måttet innse at ytringsfrihet er et demokratisk rett også for dem de er uenige med. FOTO: SeventyFour/iStock

På et eller annet tidspunkt i løpet av 20-åra gror frontallappen sammen. Det kan gjøre at man plutselig en dag våkner og skjønner at det er et gap mellom det en stadig forventer, og hva man sjøl gjør for å gi det samme til andre. Et nært eksempel er da jeg fikk en slags oppvåkning om hvor mye storesøstra mi gjorde for å samle flokken, ved å invitere på middager og utflukter, og at det kanskje hadde vært hyggelig for henne om småsøsknene ga den samme innsatsen tilbake. Det er dessverre litt for lett å bli godt vant når en har noen som behandler en bra. Denne åpenbaringen kalles å vokse opp.

I flere pedagogiske utdanninger lærer man om Jean Piagets kognitive utviklingsteori. Enkelt forklart deler han barnets utvikling inn i ulike stadier, og et av dem er den preoperasjonelle fasen, der barna er når de er mellom 2-7 år. Jeg skal ikke bli for teknisk og kjedelig her , men Piaget mente i alle fall at barna er egosentriske i denne fasen. Altså ikke egoistiske, men rent fysiologisk mangler de ennå evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Og så vokser man til, og lærer å dele leker med søsken og kamerater, får et begrep om empati, og ser nytten av det i en flokk. Frem til et visst punkt er det ganske enkelt å ha forståelse for lite konsekvenstenkning, og for mye sjølorientering. Så forventer vi at folk, med alderen, justerer seg. At vi ikke sitter i jobbmøter og sier «Min!», eller «Jeg får lov, ikke du!».