Rydd ordentlig opp i skandalen

Tirsdag krøp Arbeiderpartiets stortingsgruppe til korset. Det blir likevel gratis ferjer og sletting av studiegjeld i så mange kommuner som først lovet. Finanskomiteens leder, Tuva Moflag (Ap) varsler at feiltrinnet skal rettes opp. Skandale er et mer dekkende ord, for det er intet mindre enn en skandale.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Ap-nestleder Jan Christian Vestre har villedet velgere og tillitsvalgte i partiet i innspurten på valgkampen. For de to, og flere med dem, visste at det skulle kuttes i statsbudsjettet på disse postene, men de sa likevel det motsatte i valgkampens hete.

Det var heller ikke godt nok å si unnskyld. Feiltrinnet måtte rettes opp. Det var Arbeiderpartiets våpendragere i Stortinget som fikk den ubarmhjertige oppgaven. Og nå har Ap-gruppa løst det som er lettest: Å si ja. Sent, men godt.

Neste trinn er å finne tilsvarende kutt på andre budsjettposter, for det vil gi et dårlig signal dersom Ap på Stortinget lettvint tyr til å bruke enda flere oljemilliarder. Tuva Moflag & co bør fortelle hvordan finansieringen skal ordnes, i god tid før forhandlingene med de andre fire rødgrønne partiene starter.

Jonas Gahr Støre bør også lette litt på sløret og røpe hvordan skandalen kunne oppstå. Og han bør forklare hvorfor det ikke ringte noen bjeller på turen over Boknafjorden, hvor han lovet gratis ferje. Helseminister Jan Christian Vestre bør være ditto åpen om den famøse videoen. Ærlighet varer lengst, og åpenhet kan bidra til å bygge opp igjen svekket tillit.

Men det er fortsatt noen uklarheter som bør ryddes av veien, skal vi tro Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han er nemlig opprørt over at Ap nå legger inn en ny begrensning på hvem som skal få slettet studiegjeld. Vedum har forstått det dit hen at ordningen bare skal omfatte de som kan vise til studiepoeng og ikke elever som har gått fagskole eller flyttet på hybel for å ta yrkesfag.

«Det stemmer ikke helt. Vi sier at ordningen skal gjelde alle typer utdanningsgjeld fra Lånekassen», presiserer Tuva Moflag. Det virker fornuftig at avlagt eksamen eller fullførte studier er kriteriene som settes. Arbeiderpartiet må rydde ordentlig opp i skandalen. Alle uklarheter må snarest ryddes av veien. Det tar seg usedvanlig dårlig ut å bli drevet fra skanse til skanse.

