Det var noe håpefullt over møtet mellom den gjenvalgte statsministeren og den sultestreikende klimaaktivisten på valgnatten, skriver Hilde Nagell.
FOTO: Skjermdump fra NRK
Kommentar
Roser og sult
Med det nye rødgrønne flertallet er det kanskje lov å være litt optimistisk med tanke på klimaet?
Et møte på valgnatten
gjorde inntrykk. Det var omkring midnatt. Valgseieren var et faktum. En stolt og
fornøyd Jonas Gahr Støre var på vei ut fra Folkets Hus etter å ha mottatt
hyllesten fra sine egne. Da skjedde det noe.
Støre ble
intervjuet av Jon Gelius fra NRK. Han svarte litt vagt på spørsmålene han fikk,
og blikket hans gikk i en annen retning. «Vi skal finne løsninger på dette», avsluttet
Støre. Så strente han målrettet bort til sperringene utenfor Folkets Hus, der
en gruppe mennesker hadde samlet seg.