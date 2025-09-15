Roser og sult

Det var noe håpefullt over møtet mellom den gjenvalgte statsministeren og den sultestreikende klimaaktivisten på valgnatten, skriver Hilde Nagell. FOTO: Skjermdump fra NRK

Et møte på valgnatten gjorde inntrykk. Det var omkring midnatt. Valgseieren var et faktum. En stolt og fornøyd Jonas Gahr Støre var på vei ut fra Folkets Hus etter å ha mottatt hyllesten fra sine egne. Da skjedde det noe.

Støre ble intervjuet av Jon Gelius fra NRK. Han svarte litt vagt på spørsmålene han fikk, og blikket hans gikk i en annen retning. «Vi skal finne løsninger på dette», avsluttet Støre. Så strente han målrettet bort til sperringene utenfor Folkets Hus, der en gruppe mennesker hadde samlet seg.