Roast on the Arendalscoast

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Jeg dro på min første arendalsukedag. 16 timer hadde jeg satt av til denne sagnomsuste minglefesten. Etter å ha sagt nei i årevis fordi jeg ikke forstår hva de trenger meg der nede for, sa jeg i år ja til det mest kommersielle og flåsete de kunne tilby: Roast av Erna Solberg direkte på VGTV.

Da jeg kjørte mot sperringene av Arendal sentrum, ble jeg umiddelbart sjokkert over antallet mennesker den lille byen håndterer. Og i stekende sol var det så mye folk at jeg nesten fikk lyst å kreve turistskatt og sprute ned folk med vannpistol, slik barcelonerne er kjent for, for å få dem til å flytte seg. Men det var jeg var som var i veien, ikke folket.

Ikke rart de er utsolgt for Paracet og kondomer hvert år, over hele byen.

Jeg har irritert meg i årevis over folk som skal ned til Arendal for å mingle og nettverke. Som en på Instagram skrev til meg: Dette er samfunnselitens fadderuke. Rett og slett en uke for alle tidligere elevrådsledere, så jeg burde følt meg hjemme. I stedet satt jeg og gjemte meg på hotellverandaen min og så mot et hvitt partytelt på motsatt side.

Inni teltet kunne jeg høre en mannestemme flåse lett om sikkert et alvorlig samfunnsproblem, etterfulgt av voksen, høflig applaus. Ut av teltet strømmet de ut i dressjakkene sine og trange kakibukser eller jeans. Alle var gode på å mingle og jeg fikk bekreftet fordommene mine om at enhver står og ser seg rundt etter en viktigere person å snakke med enn akkurat den gjengen de står i.

Kvelden var ennå ung og ut av hotellet flommet kvinner i stilige skjørt og sommertopper. De så ut som sesong 3 av «And just like that». Mine fordommer ble stadig bekreftet. Jeg satte kursen mot kulturhuset og irriterte meg over alle journalistene som lager lett underholdning i sine seriøse, politiske programmer. «Stein, saks, papir» på Fredrik Solvang og «kill, marry, fuck» på Erlend Mørch. Alle må tydeligvis gi terningkast på alt som skjer.

Er det ikke merkelig at Supernytt lager bedre og mer seriøse debatter i programmet «Uenig» enn Debatten selv? Neste debatt har Fredrik sikkert Gyda Oddekalv med på gjørmebryting, mumlet jeg for meg selv, mens jeg gikk inn på kulturhuset for å grue meg til direktesendingen.

Min første og sannsynligvis siste opptreden på Arendalsuka skulle dundres ut for et stappfullt kulturhus med gode komikerkollegaer der alle til slutt gikk ærend for Erna og Høyre. Sånn er det når gode tekstforfattere og Høyre-rådgivere får Jern-Erna fram i lyset igjen. En ære å få oppleve så klart. Erna vant og ut bar det i den varme kristenmannsblodnatten. Der du ender i et evig sms-kjør om «hvor er dere nå» og føler deg til slutt som en desperat Trond Giske som spør etter nachspiel.

Morgenen etter satte jeg meg ut på den solfylte hotellverandaen for å spise speilegg. Rundt meg satt det journalister, organisasjoner og diverse folk og snakket høylytt rundt alle bord. Plutselig slo det meg at jeg aldri har hørt så engasjerte og politiske samtaler i en frokostsal noen gang. Rundt meg ble det diskutert folkemord, klima og sikkerhetstrusselen i Norge.

I mangel av venner, gikk jeg inn på Facebook og så tilfeldigvis at noen hadde delt innlegget til Agendas rådgiver Sylo Taraku. Han kom med noen rørende ord om Arendalsuka og skrev til slutt «Det er et privilegium å bo i et så trygt land som Norge. Den grunnleggende trygghetsfølelsen gjør det lettere for å møte uenighet selv i saker som betyr svært mye for oss. Demokrati og fred er umulig uten toleranse. Og toleranse betyr ikke å akseptere eller normalisere alt, men å tåle at folk ser verden på helt andre måter enn du selv gjør». Jeg ble sittende og tenke på hvordan Putin utmanøvrerer Trump. At vi seriøst må forklare amerikanske politikere at Trump neppe får fredsprisen. Fredsprisen er ikke et teater.

Så satt jeg der plutselig og var stolt og rørt over Arendalsuka. At folk går på seminarer og panelsamtaler og bryr seg om alt vi trenger for å ha et godt samfunn. Ble stolt av stuntet til de femti organisasjonene som har funnet på «Elefanten i rommet». En elefant som beveger seg over alt i Arendal der de mener det er en stor elefant i rommet. Den står så klart og følger med på foredraget til Jens Stoltenberg, eller der Nicolai Tangen måtte ferdes. Elefanten i rommet er rett og slett Oljefondets etiske mangler. Løsningen er å endre systemet.

Det må politikerne ta ansvar for. De må slutte å late som de ikke visste noe. Denne ukas nedsalg og kutt er viktig, men det avslører en etisk systemsvikt. Uten regelendring vil vi fortsette å risikere investeringer som bidrar til folkerettsbrudd og krigsforbrytelser. Litt seint å se at krigen har «eskalert» nå, tenkte jeg da frokosten var fortært. Det er ikke bare at det må nye regler til, men den moralske ryggmargsrefleksen må opp.

Jeg ble stolt av at noen gadd å svette rundt i et elefantkostyme i Arendal. Jeg ble glad over å se folk ha tre minutter stillhet for Gaza. Jeg ble for Ensomhetspartiet fordi Else [Kåss Furuseth, komiker og partileder, red.anm.] ble rørt under roasten da hun snakket om selvmord og satte tårene i øya i Erna.

Jeg satte meg i bilen, rullet ut av Arendalsdøgnet mitt og kastet terningkasttanker etter meg.

