Reglene som skal passe på oss alle

Hver gang jeg hører en politiker snakke om å kutte i byråkratiet og forenkle lover og forskrifter, tenker jeg på den dødelige brannen i høyhuset Grenfell i London i 2017. En ny Netflix-dokumentar om brannen og årsakene til den burde vært obligatorisk for alle som klør i politiske fingre etter å drive motorsagmassakre på byråkratiet vårt, eller for dem som vurderer å stemme på sånne.

Byråkratiet er lett å angripe, lett å latterliggjøre og lett å misforstå, der ansatte strever og jobber med direktiver og paragrafer og retningslinjer som ved uheldig møte kan føles urettferdig eller komisk i all sin detalj. Men ingen paragraf fortjener kritikk før vi i det minste setter oss inn i årsaken til den. Den pleier ha sin grunn. Hvis den ikke har det, er forenkling og kutt på sin plass, men det er aldri på sin plass som lettvint politisk retorikk.