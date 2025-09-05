Tegning: Siri Dokken
Kommentar
Reglene som skal passe på oss alle
Ikke stem på folk med motorsag og kuttplaner. Byråkratene sørger for at du kan leve trygt i landet.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Hver gang jeg hører en politiker snakke om å kutte i byråkratiet og
forenkle lover og forskrifter, tenker jeg på den dødelige brannen i høyhuset
Grenfell i London i 2017. En ny Netflix-dokumentar om brannen og
årsakene til den burde vært obligatorisk for alle som klør i politiske
fingre etter å drive motorsagmassakre på byråkratiet vårt, eller for dem som
vurderer å stemme på sånne.
Byråkratiet er lett å angripe, lett å latterliggjøre og lett å
misforstå, der ansatte strever og jobber med direktiver og paragrafer og
retningslinjer som ved uheldig møte kan føles urettferdig eller komisk i all
sin detalj. Men ingen paragraf fortjener kritikk før vi i det minste setter oss
inn i årsaken til den. Den pleier ha sin grunn. Hvis den ikke har det, er
forenkling og kutt på sin plass, men det er aldri på sin plass som lettvint
politisk retorikk.