Helseminister Jan Christian Vestre var «stand-in» for statsministeren i trontaledebatten mandag.

Regjeringens smarte trekk

Statsminister Jonas Gahr Støre kjøper seg mye tid og litt fred.

En trontaledebatt over to dager dannet opptakten til den nye virkeligheten for Jonas Gahr Støres andre periode som statsminister. Støre glimret riktignok med sitt fravær i stortingssalen mandag, men det ble tilgitt at han prioriterte toppmøtet om Gaza i stedet. Stortinget måtte nøye seg med regjeringens nummer to, helseminister Jan Christian Vestre. Han stilte lojalt opp i sjefens historiske fravær.

Allerede lørdag ble det klart at Arbeiderpartiet nå går på sitt første nederlag. Det er nemlig skapt flertall for å stoppe utredningen som tar sikte på å endre spillereglene slik at det i ytterste konsekvens ikke trengs flertall for å få vedtatt et statsbudsjett.

