Regjeringens smarte trekk

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



En trontaledebatt over to dager dannet opptakten til den nye virkeligheten for Jonas Gahr Støres andre periode som statsminister. Støre glimret riktignok med sitt fravær i stortingssalen mandag, men det ble tilgitt at han prioriterte toppmøtet om Gaza i stedet. Stortinget måtte nøye seg med regjeringens nummer to, helseminister Jan Christian Vestre. Han stilte lojalt opp i sjefens historiske fravær.

Allerede lørdag ble det klart at Arbeiderpartiet nå går på sitt første nederlag. Det er nemlig skapt flertall for å stoppe utredningen som tar sikte på å endre spillereglene slik at det i ytterste konsekvens ikke trengs flertall for å få vedtatt et statsbudsjett.