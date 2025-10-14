Helseminister Jan Christian Vestre var «stand-in» for statsministeren i trontaledebatten mandag.
Cornelius Poppe, NTB
Kommentar
Regjeringens smarte trekk
Statsminister Jonas Gahr Støre kjøper seg mye tid og litt fred.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
En
trontaledebatt over to dager dannet opptakten til den nye virkeligheten for
Jonas Gahr Støres andre periode som statsminister. Støre glimret riktignok med
sitt fravær i stortingssalen mandag, men det ble tilgitt at han prioriterte
toppmøtet om Gaza i stedet. Stortinget måtte nøye seg med regjeringens nummer
to, helseminister Jan Christian Vestre. Han stilte lojalt opp i sjefens historiske
fravær.
Allerede
lørdag ble det klart at Arbeiderpartiet nå går på sitt første nederlag. Det er nemlig
skapt flertall for å stoppe utredningen som tar sikte på å endre spillereglene
slik at det i ytterste konsekvens ikke trengs flertall for å få vedtatt et statsbudsjett.