Rebel Royals: Et siste overtramp

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett viser seg fram på en balkong før bryllupsfesten på Hotel Union i Geiranger. Nå har de nok en gang tråkket over grensene, skriver Kathleen Buer. FOTO: Heiko Junge / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



«Hun er bestevennen min. Ingen har noensinne elsket meg så inderlig. Jeg visste lenge at jeg ville fri. Men jeg ville være sikker på at jeg fikk familiens velsignelse. Så jeg gjorde en avtale med majestetene for å be om hennes hånd».

Kameraet zoomer inn på en gardist utenfor Slottet. Så klippes det til et bilde av dronning Sonja og kong Harald. De ser strenge ut. «Jeg følte at hele rommet snurret rundt. For de bare stirret på meg en stund. Jeg visste at de gransket hver minste ting jeg gjorde».