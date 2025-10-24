Putin i en skvis

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Denne uka gikk samtlige av EUs medlemsland med på å vedta den 19. sanksjonspakken mot Russland. Det skjedde etter at Slovakia, som lenge strittet imot ytterligere sanksjoner, stilte seg bak planen. Samtidig innfører også USA strengere sanksjoner. Det kan med ett bli vanskeligere å være Russlands president Vladimir Putin.

Både EU og USA retter seg mot den russiske oljenæringen gjennom de nye sanksjonene. EU-sanksjonene omfatter blant annet straffetiltak mot ytterligere 117 skip i den såkalte russiske skyggeflåten, og et forbud mot import av russisk flytende naturgass. USA har på sin side innført sanksjoner mot de russiske energigigantene Rosneft og Lukoil.

Jo hetere det blir om ørene på Putin, desto mer sannsynlig er det at krigen i Ukraina en dag kan avsluttes.

Det er på høy tid. Som den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj uttalte da EU-landene endelig var enige: «Dette har vi ventet på». Fra Moskva er budskapet at Russland er immun mot sanksjoner av denne typen, men det er trolig tomme ord. Avgjørelsene i Brussel og Washington denne uka vil øke presset på Putin.

EU-toppmøtet var likevel ingen ubetinget suksess for den ukrainske saken. EU har forpliktet seg til å bistå Ukraina økonomisk i to år framover, så vel finansielt som forsvarsmessig og militært. Men det ble ingen enighet om å gi Ukraina et erstatningslån til Ukraina på 140 milliarder euro, drøyt 1600 milliarder kroner.

Planen var å gi Ukraina et rentefritt lån, finansiert med sikkerhet i russiske midler som har vært fryst i europeiske banker siden krigsutbruddet. Argumentet er at dette vil være å anse som et forskudd på erstatningen Ukraina vil kunne ha krav på når krigen en dag er over. Men saken ble utsatt til det neste EU-toppmøtet, som skal holdes i desember.

Det er lite som tyder på at krigen i Ukraina vil avsluttes med det første. Et varslet møte mellom USAs president Donald Trump og Putin i Budapest ble brått satt på vent denne uka. Russlands krig pågår for fullt, men fremgangene er ikke store. Denne uka ble russerne anklaget for å lyve om fremskritt på slagmarken av tankesmia Institute for the Study of War etter russiske påstander om at de har tatt kontrollen ved en strategisk overgang over elven Dnipro.

Ytterligere sanksjoner vil trolig ikke knekke den russiske økonomien og dermed krigsevnen, men det er et skritt i riktig retning at så vel EU som USA øker presset.

