Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Bare timer før den norske nobelkomiteen skulle annonsere årets vinner av fredsprisen, tvang verdens mektigste, minste mann gjennom en avtale om våpenhvile mellom Hamas og Israel. Det var selvsagt ingen tilfeldighet.

I Donald Trumps verden er det nemlig ikke plass til flere fredselskende enn han. Ble det ikke han, ville han sette årets vinner i skyggen. Ingenting kan matche fred i Midtøsten, og det vet Trump. Fredsprisvinner Maria Corina Machado vil helt sikkert få sine nedlatenheter fra statsmannen i Washington.