Prisen for å prøve å hjelpe et annet menneske

Jeg er sosionom. Jeg har som Tamima Nibras Juhar, som ble drept i helga, jobba med unge folk med vanskelige liv. Jeg tror vi var mange fra ulike velferdsyrker som kjente det i magen da vi begynte å få meldinger gjennom mediene og forsto hva som hadde skjedd. En redsel vi kanskje alle har hatt. For at noe skulle gå så fatalt galt. Enten med oss selv, ungdommene vi har jobba med eller kollegaer.

Å jobbe med folk er givende, men også svært vanskelig. Jeg har vært i førstelinjearbeid med noen av dem som har det vanskeligst i landet. Mennesker vokst opp i dyp fattigdom, med vold, rusbruk, psykisk uhelse, alvorlig omsorgssvikt og erfaringer med massive overgrep. Mennesker som nesten alltid eller bare har hatt det sånn.

Livet er ikke rettferdig, og noen får så mye motgang at det gjør vondt bare å høre om det. Noen er det vanskelig å hjelpe på en god måte. Andre har vi kanskje ikke verktøyene eller rammene til å nå fram til. Noen ganger er vi kanskje bare i beit på hva som er riktige skritt framover. Det finnes sjelden to streker under svaret i mitt fag.

Jeg har vært leder med ansvar både for fag, brukere og ansatte. Jeg har sittet i møter om tiltak, om bemanning, om vurderinger av risiko. Jeg har vært redd for å ta feil, redd for at en avgjørelse jeg var med på skulle få fatale konsekvenser for andres liv. Jeg har ofte måttet ta raske avgjørelser, uten mye informasjon. Vi kan ikke se inn i spåkula, men må fatte beslutninger allikevel. Menneskeliv og mennesker er uforutsigbare. Jeg har prøvd så godt jeg kunne. Men det har allikevel flere ganger gått galt.

Tamima var en av oss som ville hjelpe ungdommer som har det vanskelig. Denne gangen gikk det fryktelig galt.

Sosialt arbeid er et vanskelig fag. Det er et fag som alltid handler om mennesker som strever, mennesker i krise, mennesker som noen ganger utsetter andre for fare. Når vi går på jobb, vet vi at vi trår inn i andres liv på et sårbart tidspunkt. Vi møter sinne, vi møter mistillit, vi møter frustrasjon. Jeg har vært redd, både for meg selv og mine kollegaer. Med god grunn. Jeg har hatt respekt for at det kan være farlig på jobb, og det har mange ganger også vært det. Jeg har vært utsatt for alvorlige hendelser med vold. Mine kollegaer, som jeg hadde ansvar for, har også vært det. Selv med forholdsregler. Selv om vi har gjort så godt vi kunne. Det har skjedd.

For egen del har det stoppet seg. Jeg kan ikke stå i førstelinjearbeid mere. Jeg kjenner det i magen bare jeg skriver om det. Jeg ville ikke lenger kunnet gjøre en god jobb. Jeg er for redd.

Mange av oss bærer på erfaringer vi kanskje for sjelden snakker om. Situasjoner der vi har kjent oss utrygge, eller kjent på frykt på vegne av ungdommer vi har fulgt opp. Vi må stole på eget fag, egen magefølelse, andre kollegaers og instansers vurderinger. Vi kan ikke gjøre jobben aleine. Da IS var ute og rekrutterte fra fattige, sårbare miljøer jobba jeg med ungdom i Oslo sentrum. Jeg var skeiv, hvit, ikke-religiøs kvinne, og kanskje ikke drømmen til noen av de gutta å få som hjelper. Men som sosialarbeidere jobber vi med endringsarbeid, også med folk som både mener og gjør mye galt. Det er jobben. Og jeg kunne ikke aleine gjøre vurderinger av alvorlighetsgrad for radikalisering. Jeg måtte stole på at politiet gjorde sitt, mens jeg gjorde mitt.

Det gikk i mine tilfeller bra. Men jeg lå mange netter våken og redd for om jeg ikke hadde gjort alt jeg skulle, alt jeg kunne, alt jeg burde. Grublende over de små feilskjærene som aldri fikk store konsekvenser, men som kunne fått det. Raske beslutninger på lite beslutningsgrunnlag der man må handle. Mennesker er uforutsigbare. Livet er brutalt og vanskelig å bestemme over.

Når følelsene koker, og vi blir redde, slik mange av oss har blitt den siste uka, så er det kanskje viktig at vi stopper litt opp. Vi trenger ikke alle være sosialarbeidere, rettspsykiatere, politi, arbeidstilsyn og statsforvalter på én gang. Vi trenger ikke ha alle svar på hva som har gått galt og hva som er løsningene akkurat nå. Vi har systemer som ivaretar disse oppgavene for oss. Sjøl har jeg både doktorgrad og mange års erfaring fra praksis, men jeg aner lite om hva PST burde eller skulle ha gjort annerledes, eller hvor mange som burde vært på jobb hos Gemt. Det er kollegaer av meg som har gjort vurderinger både i Gemt og i bydel Bjerke. PST har gjort vurderinger i et fag jeg selv ikke kan. Kanskje har de til og med gjort sitt beste. Det veit jeg lite om og det er heldigvis ei heller min jobb og finne ut av det.

Men det kommer til å komme konklusjoner både fra etterforskninger og tilsyn. Det vil bli rettssak og dom. Vi har systemer også for forferdelige tragiske hendelser som denne. Heldigvis.

Faget mitt er et vanskelig fag, men også et veldig meningsfylt og viktig fag. Helse- og sosialarbeidere går på jobb selv om vi vet vi kan møte både takknemlighet og kjeft, tillit og trusler. Vi prøver å være der når krisa er stor også for folk andre i samfunnet fordømmer hardt. Jeg husker da jeg sjøl gikk på sosionomstudiet. Benjamin Hermansen ble brutalt drept på Holmlia. Oslo er lite. Alle kjenner noen som kjenner noen. Veien til Benjamin var kort også for meg. Jeg var prega. Slik jeg også er nå, og mange med meg.

Gjennom studiet besøkte jeg en mann som jobba som sosionom i kriminalomsorgen. Vi studenter skulle intervjue folk i forskjellige tjenester for å høre hva de tenkte om jobbene sine og hva de drev med. Jeg spurte ham hvordan han orka jobbe med pedofile og nazister. Jeg husker veldig godt hva han svarte. Det satte seg.

Han jobba med utgangspunkt i at vi alle er feilbarlige, og at det ikke var hans jobb å dømme. Hans jobb var å forsøke hjelpe folk inn sånn at de fikk bedre liv og ikke gjorde feil framover som skadet andre. Han hadde et klart bilde av sitt samfunnsmandat. Og jeg er fortsatt takknemlig for det jeg lærte av ham. Han lærte meg at mennesker aldri kan reduseres til sine handlinger aleine, samme hvor brutale handlingene er. Og at håp om endring alltid må veie tyngre enn trangen til å fordømme. I alle fall som sosionom. Dommer får noen andre være.

Tamima var en av oss som ville hjelpe ungdommer som har det vanskelig. Og denne gangen gikk det fryktelig galt. Mine tanker går til henne.

