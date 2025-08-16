Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med ikke bare en, med mange melkekartonger – også det i en anledning der han ville kritisere Høyres avgiftspolitikk. FOTO: Ole Berg-Rusten/NTB
Kommentar
Politisk leketøy
Vis meg melkekartongen din, og jeg skal si deg hvilket parti du tilhører.
Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.
Da sønnen min var liten og gikk i barnehagen, var
«ha-med-dagen» ukas store høydepunkt. «Ha-med-dag» betydde at han fikk lov til å ta med seg yndlingsleken sin i barnehagen, slik at han kunne kose seg med den der. Og ikke
minst: Han kunne stolt få vise leken sin fram til de andre barna.
Han kunne bruke mye tid og energi på å
tenke ut hvilken leke eller kosedyr som skulle få den store æren å få bli med ham
i barnehagen neste gang. Skulle han ta med seg yndlingskosedyret sitt, en slags gylden tøyløve? Nei, den fikk jo bli med forrige uke. Eller hva med en
av de utallige Pokemon-figurene han hadde i skuffen? Jo! Men skulle han ta med seg Turtwig, Chimchar eller Pikachu?