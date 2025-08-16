Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med ikke bare en, med mange melkekartonger – også det i en anledning der han ville kritisere Høyres avgiftspolitikk. FOTO: Ole Berg-Rusten/NTB

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Da sønnen min var liten og gikk i barnehagen, var «ha-med-dagen» ukas store høydepunkt. «Ha-med-dag» betydde at han fikk lov til å ta med seg yndlingsleken sin i barnehagen, slik at han kunne kose seg med den der. Og ikke minst: Han kunne stolt få vise leken sin fram til de andre barna.

Han kunne bruke mye tid og energi på å tenke ut hvilken leke eller kosedyr som skulle få den store æren å få bli med ham i barnehagen neste gang. Skulle han ta med seg yndlingskosedyret sitt, en slags gylden tøyløve? Nei, den fikk jo bli med forrige uke. Eller hva med en av de utallige Pokemon-figurene han hadde i skuffen? Jo! Men skulle han ta med seg Turtwig, Chimchar eller Pikachu?