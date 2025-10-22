Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.





Arbeidsgiverforeningen Spekter ypper seg mot staten, på vegne av de statlig eide virksomhetene som er medlemmer i foreningen. Det fikk vi et klart inntrykk av på Spekters årskonferanse mandag.

«Politikerne må styre i stort, ikke i smått, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten svært så treffende. Og legger til: Det er ingen grunn for våre folkevalgte til ikke å ha tillit til at ledere og tillitsvalgte er seg sitt ansvar bevisst».