Spekter-sjef Anne-Kari Bratten har et klart budskap til politikerne.
Foto: Cornelius Poppe, NTB
Kommentar
Politikerne må styre i stort
Staten må bli en mer profesjonell eier. Politikerne må trekke opp de lange linjene.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Arbeidsgiverforeningen
Spekter ypper seg mot staten, på vegne av de statlig eide virksomhetene som er
medlemmer i foreningen. Det fikk vi et klart inntrykk av på Spekters årskonferanse mandag.
«Politikerne
må styre i stort, ikke i smått, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten svært så
treffende. Og legger til: Det er ingen grunn for våre folkevalgte til ikke å ha
tillit til at ledere og tillitsvalgte er seg sitt ansvar bevisst».