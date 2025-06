Pengemaskin-VM

Lionel Messi jubler etter sin scoring på frispark for Inter Miami mot Porto i VM for klubblag i Atlanta. Foto: Mike Stewart / AP/NTB

Det blir flotte scoringer og stolte øyeblikk, men for fotballsupportere verden over er ikke VM for klubblag i USA noe høydepunkt. Turneringen viser oss først og fremst hvilke økonomiske muskler den internasjonale fotballen har. Med en milliard dollar i seiersbonuser er det ikke rart klubbene stiller opp.

Dette er enda et av FIFA-president Gianni Infantinos prestisjeprosjekter. Og han har lykkes med å få verdens beste spillere til elleve byer i USA, der mesterskapet nå pågår. Spillerne møter opp fordi det er jobben deres. Norges landslagssjef Ståle Solbakken kaller det kokoscupen og vil ikke se ett minutt av det. La Liga-president Javier Tebas vil at turneringen avvikles. Og det vil de profesjonelle spillerorganisasjonene også.