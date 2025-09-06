Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg var lenge i tvil om hva dette valget handlet om. Det har vært en litt pussig og fragmentert valgkamp, så mye vi ikke har snakket om i de lange skyggene av formuesskatt og maktposisjoner, men så kom ungdommen meg til unnsetning.

Mer om ungdommen snart, men først en tur bakover og vestover. På denne tida i 1971 leverte den amerikanske juristen Lewis F. Powell et notat til det som tilsvarer det amerikanske NHO. Etter mange år med progressiv utvikling, med borgerrettigheter og flower power, gryende miljøengasjement, styrking av fagforeninger og forbrukerrettigheter, ville næringslivet tilbake i førersetet.