Pavens influenservaksine

Pave Leo IV tar til orde for styrking av seriøse medier. Han har sett i sitt hjemland USA hvor galt det kan gå når andre krefter får fritt spillerom, skriver Helge Simonnes. FOTO: Alberte Pizzoli / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Pave Leo IV markerer seg stadig sterkere i samfunnsdebatten etter at han for snart et halvt år siden overraskende ble utpekt til det mektige embetet. Siste uke talte den amerikanskfødte paven til mange av verdens nyhetsbyråer i regi av organisasjonen Minds International. Hans oppfordring til redaktører og journalister i redaktørstyrte medier var klar: «Dere kan fungere som en barriere mot dem som, gjennom den gamle kunsten å lyve, søker å skape splittelse for å herske».

Pavens kritikk er ikke bare en salve mot mange av verdens politikere, men var også rettet mot hopetallet av influensere som i sin søken etter oppmerksomhet gjør alt de kan for å polarisere verden. Intensiteten og den store aktiviteten hos disse har satt mange aviser og nyhetsbyråer i en vanskelig konkurransesituasjon. Paven formante pressefolkene til å tviholde på samfunnsoppdraget ved «å fortelle sannheten om det som skjer i verden, og ikke prioritere «nedverdigende saker som skaper mange klikk».

Pave Leo har sett hva som kan skje når redaktørstyrte medier blir satt i en ideologisk og kommersiell skvis.

Når verdens mektigste religiøse leder åpner munnen, er det mange som lytter. I en tid på året der det går en strøm av folk til apoteker og legekontorer for å få en dose med influensavaksine, er det å håpe at vi blir mer opptatte av å ta inn den samfunnsmedisinen som paven foreskriver.

Annonse

Det er nå snart ti år siden at Donald Trump i sin første valgkamp tok i bruket begrepet fake news, som de etablerte mediene lenge hadde benyttet for å verne verden mot desinformasjon. I Trumps hånd ble det snudd 180 grader rundt. De seriøse mediene som ikke sto på hans side, ble anklaget for å bringe falske nyheter. Det gikk ikke mange ukene før begrepet var på alles lepper rundt om på kloden. For alle som opererte med sterke meninger på sosiale medier, ble det åpnet en autostrada for konspirasjonsteorier og sterke utfall mot de liberale elitene i verden. Leserinnlegg som tidligere ble vurdert som uegnede av debattredaktører i seriøse medieorganer, kunne gå sin seiersgang på sosiale medier.

Ikke lenge etter ble Trump valgt til president i USA, og England fikk sitt brexit.

Når historikere om noen år har fått etablert den nødvendige avstand til å kunne analysere hva som er skjedd i vår tid, er jeg sikker på at de knapt kan overvurdere de politiske skadevirkningene av denne utviklingen. Pave Leo er smertelig klar over hva den har ført til i hans opprinnelige hjemland, og han har også sett hva som kan skje når redaktørstyrte medier blir satt i en ideologisk og kommersiell skvis.

Å tro at samrøret mellom mektige politikere og influensere vil opphøre, er helt utopisk. Ytringsfriheten må også gjelde på nettet, men ansvarlige ledere kan gjøre en innsats for at seriøse medier blir fremsnakket og får gode arbeidsvilkår.

Annonse

Det er en kjensgjerning at mange av pave Leos forgjengere ikke maktet å stå på riktig side i møte med dramatiske samfunnsutviklinger i historien. Den nåværende paven i Rom vil ikke være en av disse. I en urolig verden vil han stå opp for viktige verdier. Styrkingen av en fri og uavhengig presse er en del av den nødvendige vaksinen.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!