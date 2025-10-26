Pass deg, tek-sjarlatanene kommer 

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Har du noen gang fått en e-post som prøver å svindle deg? Kanskje et såkalt «Nigeriabrev», eller en annen form for spam eller svindel-e-post som hevder du har vunnet noen millioner, at du har fått arv, eller at den store kjærligheten er rett rundt hjørnet bare du deler kredittkortet ditt med avsenderen?

I så fall har du kanskje tenkt at dette er da fryktelig gjennomskuelig? Hva slags idioter er det som faller for noe så teit? Hvorfor prøver de ikke litt hardere å komme på en troverdig historie når de først skal prøve å svindle deg?

Har vi virkelig har råd til å være amerikanske tek-sjarlataners mest lettlurte offer?

Det er faktisk med vilje! Fordi målet ikke er å lure flest mulig, målet er å identifisere de aller mest lettlurte. Påstandene og lovnadene er oppblåste nettopp fordi svindlerne ønsker å lokke fram de med aller dårligst kritisk sans. I en verden der man med et tastetrykk kan sende ut hundretusenvis av slike e-poster er det ikke så viktig om flesteparten ikke treffer målet.

I denne sammenhengen er det i all hovedsak et problem for disse lettlurte personene. Men hva skjer egentlig hvis svindelen er mye større, og hvis de lettlurte personene sitter med viktige posisjoner i statsapparatet og stortingspartier? Hva skjer når folka som skal vite bedre ikke gjør det? Når mennesker med ekte makt og innflytelse i landet ikke klarer å gjennomskue selv de mest latterlige påstander!

Det får vi se nå. Nylig ble det nemlig publisert i en artikkel i tidsskriftet Stat og Styring som avslører nok en skandale rundt det offentliges bruk av kunstig intelligens.

For noen år siden publiserte konsulentfirmaet Menon en rapport som hevder at såkalt kunstig intelligens kan gi innsparinger i offentlig sektor tilsvarende 155.000 årsverk.

En slik påstand vil selvsagt, til tross for at den åpenbart virker for god til å være sann, tiltrekke seg teknologioptimister og KI-evangelister som hestemøkk tiltrekker fluer. Tallet har blitt gjengitt i flere medier, og fant sågar veien inn i partiet Venstres partiprogram.

Men hvordan har egentlig konsulentene i Menon funnet fram til dette enorme effektiviseringspotensialet? Jo, de har spurt ChatGPT. Nei, jeg kødder ikke.

Som (den svært grundige og gode) artikkelen i Stat og Styring er inne på, benytter metoden ikke bare ChatGPT, men snevrer også eksplisitt inn resultatet til bruk av språkmodeller. Språkmodeller skal altså spare offentlig sektor for 155.000 årsverk …

Enda mer oppsiktsvekkende blir det av å se på hvilke årsverk vi liksom skal spare på. Av de 155.000 årsverkene oppgis nemlig «effektiviseringspotensialet» for barnehage- og skolefritidsassistenter å være på 15.000 årsverk. Ja. Helt riktig. Les det gjerne en gang til.

Og dersom det skulle være noen av Dagsavisen lesere som faktisk tror på at kunstig intelligens skal erstatte 15.000 norske barnehagelærere, så er det fint om dere gir dere til kjenne. Jeg har nemlig noen bruer jeg gjerne skulle ha fått solgt.

At partiet Venstre tydeligvis er på lista over potensielle bru-kunder anser jeg ikke for å være så veldig oppsiktsvekkende. Langt mer opprørende, og grunnen til at jeg omtaler dette som en skandale, er at det finnes en mellommann mellom konsulenthuset Menons rapport og Venstres partiprogram. Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen er organet som fører revisjon og kontroll med staten. Av alle statlige virksomheter som skulle kunne la seg bondefange til å tro at avanserte autocorrectprogrammer skal erstatte femten tusen barnehageansatte burde Riksrevisjonen være nederst på lista. Dessverre er de ikke det, og ved å publisere tallet i sin rapport har de bidratt til å legitimere det som ikke kan sies å være annet enn humbug.

Når de konfronteres med det virker det heller ikke som om de forstår alvoret. Når Aftenposten konfronterer dem med bruken av tallene svarer de følgende:

«Tallet 155.000 er først og fremst ment som en illustrasjon på effektiviseringspotensialet som ligger i å ta i bruk kunstig intelligens i staten».

Det svaret er så hjelpeløst, og så usant, at man kan mistenke at kunstig intelligens ble brukt til å utarbeide det. Det er rett og slett ikke riktig. Påstanden står i rapporten på følgende måte, med henvisning til Menons rapport:

«Ved full utnyttelse av dagens teknologi for kunstig intelligens, kan offentlig sektor effektivisere arbeidsoppgaver som årlig vil tilsvare 155 000 årsverk, ifølge rapporten».

Det er ikke en illustrasjon, det er ikke noe annet enn en påstand. En påstand som, som vi har sett, mangler rot i virkeligheten.

Vi har allerede hatt flere KI-skandaler, bare her i Norge. Fra Tromsø kommune, som spurte ChatGPT om hvilke skoler som skulle legges ned, til advokaten som leverte prosesskriv til Høyesterett fullt av KI-hallusinerte rettskilder.

Likevel virker det ikke til å være noen som er interesserte i å tråkke på bremsen. I å evaluere hvilken verdi disse verktøyene egentlig har. I stedet fortsetter både offentlig sektor og private selskaper å pumpe milliarder inn en teknologi som noen analytikere frykter kan utgjøre den største børsbobla noen gang. Dette til tross for flere studier og undersøkelser som viser at KI-investeringer så langt ikke har gitt økt inntjening eller effektiviseringsgevinster.

For alt dette handler til syvende og sist om penger. I en verden der god ressursbruk blir stadig mer viktig, og stikkordet for alt som skjer i offentlig sektor er «effektivisering», må noen snart vurdere om vi virkelig har råd til å være amerikanske tek-sjarlataners mest lettlurte offer.

