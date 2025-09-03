Programlederne Fredrik Solvang og Valentina Baisotti under NRKs partilederdebatt.
Foto: Stian Lysberg Solum
Kommentar
Partilederdebatten er død
Fjaset har tatt helt over debattene som skulle opplyse velgerne. Men en nyskapning hos NRK viser veien videre.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Vanligvis følges utsagnet i tittelen av et «leve partilederdebatten».
Men i dette tilfellet hadde det vært en lise om partilederdebatten sovnet
stille inn. Det er en stund siden man skrudde på en debatt mellom lederne for
landets viktigste demokratiske organisasjoner med forventning. Slik var det
også tirsdag, da valgkampens siste debatt ble holdt på NRK.
Fasiten er klar: Partilederdebattene er blitt rene sirkus, regissert
av stadig mer hyperaktive programledere.