Partilederdebatten er død

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Vanligvis følges utsagnet i tittelen av et «leve partilederdebatten». Men i dette tilfellet hadde det vært en lise om partilederdebatten sovnet stille inn. Det er en stund siden man skrudde på en debatt mellom lederne for landets viktigste demokratiske organisasjoner med forventning. Slik var det også tirsdag, da valgkampens siste debatt ble holdt på NRK.

Fasiten er klar: Partilederdebattene er blitt rene sirkus, regissert av stadig mer hyperaktive programledere.