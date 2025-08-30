Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Side with the child over the gun every single time, no matter whose gun and no matter whose child».

Det er ikke mange dagene sidene jeg kom over den amerikanske forfatteren Naomi Kleins sitat. Ta stilling for barnet. Alltid. Uansett hvem sine barn. Også fiendens. Kjenn på de ordene. Det var hennes budskap, hennes formaning og håp 11. oktober 2023. Noen dager etter Hamas' angrep og Israels svar.