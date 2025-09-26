Oss mediesugne hissigpropper imellom

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Sommeren er på hell. Eller; høsten er vel egentlig godt i gang. Men de siste ukene har jeg opphold meg i varmere strøk, hatt roligere dager, skrevet og tenkt. Derfor har jeg også vært litt mindre påkobla ting som har skjedd både her hjemme og i verden for øvrig. Tatt pause fra medier av alle slag for å skrive ny bok. Det gjelder å holde seg unna distraksjoner og prokrastinering når man holder på med den slags. Som algoritmestyrte debatter, eller på godt norsk: krangling!

Men atspredelse fra skrivinga har jeg trengt allikevel. Rein underholdning. Jeg rakk 3 sesonger med «Bloggerne» før jeg satte beina på norsk jord igjen.

Algoritmene outsmarter oss i takt med tastinga. De er designa for å gjøre oss sinna.

Jeg har italienske aner fra morfar, men veit ikke om jeg kan skylde temperamentet mitt på ham. Uansett hvor det kommer fra, har jeg fra jeg var lita jente vært en skikkelig hissigpropp. Jeg «har hatt det i kjeften». Å krangle med meg «live» går i et jævla tempo der kjeften min framstår som en mitraljøse. Tankene flyr i ei forrykende fart, og jeg burde sikkert, men trenger sjelden, tenke før det flyr ut noe jeg sjøl oppfatter som passende gloser og stikk av eder og galle. For noen år sida skreiv jeg i en vitenskapelig artikkel sammen med noen kollegaer: «Jeg har alltid likt å skrive, og sier ofte at jeg skriver raskere enn jeg tenker. Med inspirasjon fra Descartes: Jeg skriver altså er jeg». Det beskriver i grunnen godt hvordan jeg tidvis, eller muligens ofte, opptrer i kommentarfelt i SoMe. Det går fort unna!

Jeg kutta tidlig ut Twitter. Lenge før det blei X. Ikke av noble årsaker, som at Musk skulle kjøpe det opp, men rett og slett fordi jeg bare mislikte hele greia. Algoritmene sendte meg rett inn i de dypeste daler av helvete, som for meg framsto som en plattform mest passende for typen «veldig sint mann av få ord». Mindre passende for rasende kvinne av lange tirader.

Instagram har jeg aldri forstått meg på. Min største fan der er mamma, og jeg bruker det mest som et slags privat album uten spesielt mange følgere eller likes.

Men Facebook – der har du «kvinne-pusher-midtlivskrise» i sitt ess! Følelsen av å se noe, få adrenalin, kaste ut en kommentar og være først ute – den kjenner jeg altfor godt. Jeg har gått i fella mange ganger. Det er som om jeg lar meg lure til å tro at det faktisk er viktig hva akkurat jeg skriver.

Jeg leste ei bok om Tinder som handla om hvordan varsler og likes påvirker hjernen. Jeg antar noe kan overføres til andre sosiale plattformer. Pling, rødt varsel, likes, kommentarer. Alt går rett inn i produksjonen av dopamin og adrenalin. Er man i tillegg litt svak for bekreftelse, vil jeg, som tidligere ruskonsulent, hevde at slike medier burde konkurrere med dop hva gjelder å skape moralsk og politisk panikk. I hver vår boble sitter vi i evige diskusjoner og bygger vår egen fortreffelighet. Hele suppa er et gigantisk sosialt eksperiment uten altfor mye følgeforskning.

De få gangene jeg sjekka medier mens jeg var på reise, gjorde jeg det etter PLING i innboks på et eller annet medium. HAR DU SETT HVA HAN IDIOTEN SKRIVER NÅ ELLER? Først diskuterte alle Charlie Kirk. I likhet med Fredrik Solvang, som i Debatten sa han ikke kjente spesielt godt til Kirk før han blei skutt, var Kirk også utafor mine algoritmer. Nå derimot har jeg inngående kunnskap. Eller vent litt: Jeg kjenner veldig godt til hva en polarisert norsk skravleklasse mener om han i den ene eller andre retninga.

Men like raskt som debatter blusser opp, dør ilden hen. Så raver den samme skravlete gjengen over til neste tema. Nå er det Konge, fedreland, Märtha og Durek som skal i ilden. Det hamres på tastaturene mens blodtåka stiger. ER KONGEN RASIST ELLER EI? En nasjonal dugnad av forargelse i blodtåka er i gang. Før det raskt går videre. Tikk takk, tikk takk. Neste overskrift skal diskuteres, og ALLE føler at akkurat deres mening må ut. På META.

Og vi tror vi er opprørske. Vi tror det er viktig. Nå forandres verden tastetrykk for tastetrykk!

Det paradoksale i at vi diskuterer Kirk på plattformer som Meta, eid av en mann som finansierte Trump, og som i bunn og grunn deler mye av det Kirk sto for, rekker vi kanskje ikke innom før vi må utbasunere vår kjærlighet til Kongen ved å tråkke på hans nærmeste, på datteren hans. Leve Kongen!

Algoritmene outsmarter oss i takt med tastinga. De er designa for å gjøre oss sinna. Jo hissigere vi er, jo mer engasjement. Jo mer engasjement, jo mer penger. Vi mater plattformene med vårt eget brennstoff, mens eierne ler hele veien til banken.

Så sitter vi der, fanga i blodtåka, mens Bloggerne står på andre sida av skjermen og flirer litt av oss. For de veit hva de driver med. De selger følelser, kropp og sjel med et åpent blikk rett inn i kamera. Det er mer enn underholdning, det er profesjonell dramaturgi. Og kanskje er det der det største paradokset ligger: at de som kalles overfladiske, av skravleklassen eller eliten om du vil, er de eneste som egentlig har skjønt dybden i spillet.

Vi andre? Vi er bare mediesugne hissigpropper med mobil i handa og en mitraljøse i kjeften.

