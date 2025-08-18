Oslo: Den bakvendte fotballbyen

KFUM Oslos Simen Hestnes forlater arenaen etter 0-0 mot Molde. Han er en av landets beste midtbanespillere. FOTO: Terje Pedersen / NTB

EKEBERG (Dagsavisen): Det er alltid en pussig opplevelse å se norsk toppfotball i Norway Cup-land. Det er noe som ikke stemmer. KFUM Oslo, som på Ekeberg bare kalles Kåffa, er hovedstadens høyest rangerte lag. De ligger på en 7. plass på tabellen, tre plasser, men bare to poeng foran Vålerenga.

KFUM kom til kampen mot Molde med ni strake kamper uten nederlag, i de to siste hjemmekampene har de slått Brann 2-0 og Rosenborg 4-1. Norges etablerte topplag kommer til Ekeberg og blir temmet. De skjønner ikke hvordan de skal møte dette laget der folk flest ikke kjenner navnet på en eneste spiller.