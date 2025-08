Både Oljefondet-sjef og Nicolai Tangen og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har fått mye å svare for etter at Aftenposten avslørte at Oljefondet har investert penger i et selskap som vedlikeholder fly for det israelske forsvaret. FOTO: Lise Åserud / NTB

Kommentar

Oljefondet må ut av Israel

Nå vet vi det mange lenge har fryktet: Oljefondet har aktivt investert penger i den israelske krigsmaskinen. Det må få konsekvenser.