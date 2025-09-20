Også Vålerenga startet som et KFUM-lag

Kåffa-trener Johannes Moesgaard (midten) sammen med assistent Thomas Holm (t.v.) og Daniel Fredheim Holm. Alle tre har en lang bakgrunn i Vålerenga. FOTO: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Hva har Vålerenga og KFUM Oslo felles? Utover fotballen er svaret fascinerende: Forkynnelsen! For det var en prest som rullet i gang fotballen på Oslo Øst, lenge før dagens KFUM så dagens lys. Men først 20. september 2025 kan Vålerenga ønske KFUM Oslo velkommen til tidenes første hjemmekamp på fotballens øverste nivå.

Det er sagt og skrevet mye om KFUMs oppsiktsvekkende reise til toppen av norsk fotball, men det er et paradoks at forløperen til Vålerenga ble startet av pastoren, og den senere speidersjefen Hans Møller Gasmann. Kristent misjonsarbeid var motivet, men fysisk aktivitet en del av middelet. Unge menn måtte utvikle seg fysisk. Og den nye sporten fotball kunne være et nyttig verktøy.