Ordningen som sikrer full lønn under sykdom, er ikke hundre prosent fredet. Partiet Venstre vil kutte i sykelønna, og tankesmien Civita presser nå på for en enda større innstramming.

Det har vært lite fokus på sykelønnsordningen i valgkampen, og det er slett ikke så rart. De rødgrønne partiene er garantister. Og «alle» tar for gitt at ordningen er fredet, også om det blir borgerlig seier ved stortingsvalget 8. september. Men så enkelt er det ikke.