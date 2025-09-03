Venstre-leder Guri Melby vil kutte i sykelønna.

Kommentar

Nytt angrep på sykelønna

Ordningen som sikrer full lønn under sykdom, er ikke hundre prosent fredet. Venstre og Civita vil kutte.

Kjell Werner
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Ordningen som sikrer full lønn under sykdom, er ikke hundre prosent fredet. Partiet Venstre vil kutte i sykelønna, og tankesmien Civita presser nå på for en enda større innstramming.

Det har vært lite fokus på sykelønnsordningen i valgkampen, og det er slett ikke så rart. De rødgrønne partiene er garantister. Og «alle» tar for gitt at ordningen er fredet, også om det blir borgerlig seier ved stortingsvalget 8. september. Men så enkelt er det ikke.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kjell werner guri melby civita kommentar sykelønn venstre
Powered by Labrador CMS