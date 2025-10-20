NRKs nedprioritering av folkelig motstand

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Flere tusen i anti-Trump demonstrasjoner» lød den første overskrift fra NRK lørdag kveld. Noen timer seinere ble artikkelen oppdatert til «flere hundre tusen». Først dagen etter gjenspeilet tittelen virkeligheten: Det var millioner av amerikanere som hadde tatt til gatene i protest mot Donald Trumps autoritære styre.

Det mest forstemmende er ikke at NRK gjengir for lave tall. NRKs standard – og ambisjoner – når det skjer noe viktig fra venstre i USA, et land som ikke lenger et liberalt demokrati, ifølge ledende forskere, gir grunnlag for å tvile på refleksene.

Flaggskipet Dagsrevyen hadde et innslag lørdag kveld, litt uti sendingen. På spørsmål om hva slags kraft massemønstringen hadde, understreket NRKs utsendte at det bare var én prosent av USAs befolkning som deltok.

Dette var trolig den største endagsdemonstrasjonen i USA siden 1970. Hvorfor NRK velger å tone ned dette historiske øyeblikket, kan man bare fundere på.

På Kveldsnytt var demonstrasjonene toppsak, men NRK vinklet på at det var «den tredje masseprotesten så langt i år» og at Bernie Sanders «hevder» at Trump har en plan om å bryte ned demokratiet i USA. Halvparten av tiltakene fra det 900 lange siders dokumentet Prosjekt 2025 er allerede innført. Likevel føler NRK behov for å ta forbehold om at det finnes en plan bak dette.

Hvor mange demonstranter er mange nok for at NRK skal bruke ordene situasjonen krever?

Vi minner om at NRKs egen plakat slår fast at formålet er å fylle demokratiske behov og medvirke til at befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å delta. NRK må gi publikum kontekst, som den lange rekken av angrep på helt avgjørende demokratiske institusjoner fra Trump. Når statskanalen i stedet beskriver at demonstrantene «vil protestere mot Trumps måte å styre landet deres på», er det en så grov underdrivelse at man ikke vet om man skal le eller gråte.

Det er verdt å huske NRKs begrunnelse for å direktesende det flere timer lange MAGA-propaganda-arrangementet som ble holdt etter ytre høyre-influenser Charlie Kirks død.

Da var begrunnelsen fra NRK at dødsfallet var et viktig øyeblikk i amerikansk historie og at arrangementet var en massemønstring der 100.000 – og hele den politiske eliten – deltok. At styresmaktene var til stede, er relevant. Men hvor mange demonstranter er mange nok for at NRK skal bruke de store ordene situasjonen krever?

Folkelig motstand er helt avgjørende for at den demokratiske tilbakeglidningen skal stoppes i USA. Men når et historisk antall amerikanere går ut i gatene, kvalifiserer det knapt til topp-oppslag hos NRK. Dette må ledelsen ta tak i.

