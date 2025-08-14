Partilederdebatten under Arendalsuka skulle være gøyal.

NRK overlater politikken til podkastene

Jeg ser heller tre timer med podkasten til helsetrendfantasten Wolfgang Wee enn partilederdebatten.

Cornelia Kristiansen
NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka startet en ny debatt om kanalens grep i jakten på seerne. «Sirkus» skrev Klassekampen på lederplass og kritiserte statskanalen for påfunn som «Stein, saks, papir» og lekeavstemninger.

Jeg har lenge kviet meg for å se NRKs politiske flaggskip. «Debatten» gir meg sjelden ny innsikt i hvordan partiene vil endre Norge. Jeg tror faktisk jeg har sett mange timer med de høyrevridde podkasterne Joe Rogan og Wolfgang Wee som NRKs debattprogram.

