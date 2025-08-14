NRK overlater politikken til podkastene

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka startet en ny debatt om kanalens grep i jakten på seerne. «Sirkus» skrev Klassekampen på lederplass og kritiserte statskanalen for påfunn som «Stein, saks, papir» og lekeavstemninger.

Jeg har lenge kviet meg for å se NRKs politiske flaggskip. «Debatten» gir meg sjelden ny innsikt i hvordan partiene vil endre Norge. Jeg tror faktisk jeg har sett mange timer med de høyrevridde podkasterne Joe Rogan og Wolfgang Wee som NRKs debattprogram.