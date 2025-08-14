Partilederdebatten under Arendalsuka skulle være gøyal.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Kommentar
NRK overlater politikken til podkastene
Jeg ser heller tre timer med podkasten til helsetrendfantasten Wolfgang Wee enn partilederdebatten.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
NRKs partilederdebatt fra
Arendalsuka startet en ny debatt om kanalens grep i jakten på seerne. «Sirkus» skrev
Klassekampen på lederplass og kritiserte statskanalen for påfunn som «Stein,
saks, papir» og lekeavstemninger.
Jeg har lenge kviet meg for
å se NRKs politiske flaggskip. «Debatten» gir meg sjelden ny innsikt i hvordan partiene vil
endre Norge. Jeg tror faktisk jeg har sett mange timer med de høyrevridde
podkasterne Joe Rogan og Wolfgang Wee som NRKs debattprogram.